كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

ينصح الأطباء دوماً بـ شرب الماء بالليمون كل صباح، وهي عادة صحية لها العديد من الفوائد لجسمك وبشرتك وكذلك للمعدة وخسارة الوزن، فإذا كنت تبحث عن عادة صباحية مفيدة لصحتك فعليك بـ شرب الماء بالليمون على الريق يومياً.

فوائد شرب الماء بالليمون يوميا

-يحتوي على فيتامين سي الذي يدعم ويحمي الجهاز المناعي ويمكن استخدامه بالإضافة إلى العلاج في نزلات البرد أو أمراض الجهاز التنفسي

-يحتوي على السيترات ويمنع تكون حصى الكلى ويحمي صحة الكلى

-يزيد من امتصاص الحديد في الجسم عن طريق الوقاية من فقر الدم

-مفيد لصحة الجلد والبشرة، ويدعم تخليق الكولاجين

-يقلل من تراكم السموم والوذمة في الجسم

-ينظم الجهاز الهضمي

-يحسن وظائف الكبد

-يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

ما هو أفضل وقت لشرب الماء بالليمون؟

يمكنك شرب ماء الليمون في أي وقت، لكن أفضل موعد يكون في الصباح، لأنك بذلك تمنح جسمك ترطيب فعال فور استيقاظك. إضافةً إلى ذلك، يعزز الليمون تناولك لفيتامين سي قبل بدء يومك، لذا يفضل تناوله على معدة فارغة.

العناصر الغذائية في الماء بالليمون

ماء الليمون منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ويحتوي كوب من ماء الليمون مع 48 جرامًا من عصير الليمون (معصور من ليمونة كاملة) على 11سعر حراري ، و18.6 ملج من فيتامين ج .

فوائد الماء بالليمون للمعدة والهضم

يساعد الحمض على هضم الطعام، ولهذا السبب يوجد بكميات كبيرة في معدتنا. وقد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكل خاص في تعزيز مستويات حمض المعدة، التي تميل إلى الانخفاض مع التقدم في السن.



يحافظ على رطوبة الجسم



يُعد الماء من السوائل الضرورية التي يجب علينا شربها بشكل يومي وبكميات وفيرة من أجل الحفاظ على رطوبة الجسم، فعند شربه مع بعض شرائح الليمون قد يساعد ذلك في تسهيل الحصول عليه واستساغة طعمه والالتزام بتناوله دون تقاعس.

مصدر غني بالأكسدة



تكمن فوائد الليمون مع الماء في احتواء هذا المشروب على بعض المغذيات النباتية التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض، حيث تحتوي هذه المغذيات على خصائص قوية مضادة للأكسدة تعمل على منع تلف الخلايا من عملية الأكسدة.



غنيًا بفيتامين ج



ففيتامين ج يعد من مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية خلايا الجسم من إتلاف الجذور الحرة، بالإضافة إلى دوره في مساعدة الجسم على تصنيع الكولاجين، وإنتاج بعض الهرمونات، وامتصاص الحديد أيضًا.

فوائد الماء بالليمون للكلى

من فوائد الليمون مع الماء يساعد في علاج حالات حصوات الكلى، وذلك لاحتواء هذا المشروب على كميات عالية من السترات التي تساعد في علاج هذا النوع من الحالات الصحية.

فوائد الماء بالليمون لخسارة الوزن

شرب الماء مع الليمون يساعدك في زيادة كمية الماء التي قد تتناولها، وهو ما يوصى به عادةً من أجل إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد.