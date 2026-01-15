رغم تحسين المزاج وزيادة التركيز.. 7 أضرار تصيبك عند شرب الشاي

يُعد شرب الشاي في الصباح عادة شائعة لدى الكثيرين، لما يوفره من إحساس بالدفء والتنبيه، فضلًا عن كونه فرصة للاسترخاء والجلوس مع النفس والتخطيط ليوم جديد في هدوء، إلا أن تناول الشاي على معدة فارغة قد يتسبب في عدد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

7 آثار جانبية لتناول الشاي على الريق

حموضة وعدم الراحة في المعدة

يحتوي الشاي وخاصةً الأسود والأخضر على الكافيين والتانينات، وهما رائعان لتحسين المزاج وزيادة التركيز، لكن المشكلة تكمن في أن هذه المركبات قد تزيد من إفراز حمض المعدة، وعلى معدة فارغة، قد تؤدي هذه الحموضة المرتفعة إلى تهيج بطانة المعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة، أو تقلصات، أو انتفاخ، أو حتى غثيان، وإذا تكرر هذا الأمر، فقد تكون له آثار طويلة الأمد، مما قد يساهم في مشكلات صحية مثل التهاب المعدة أو حتى قرحة المعدة مع مرور الوقت، لذلك يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب الشاي لتقليل خطر الشعور بالانزعاج.

الغثيان

وبالحديث عن التانينات، فإن هذه البوليفينولات المرة الموجودة في الشاي قد تكون سلاحًا ذا حدين، فبالنسبة للبعض، قد يؤدي شرب الشاي على معدة فارغة إلى الشعور بالغثيان، أو في بعض الحالات إلى التقيؤ، وهي مشكلة شائعة لدى العديد من عشاق الشاي، ولتجنب مثل هذه الأضرار فكر في تحضير الشاي في درجة حرارة منخفضة أو اختيار مشروب أخف، أو تناول طعام خفيف يساعد على تبطين المعدة مسبقاً للمساعدة في تخفيف أي غثيان محتمل.

الجفاف

بعد ليلة نوم طويلة، يستيقظ الجسم غالبًا وهو بحاجة ماسة للترطيب، إلا أن للشاي تأثيرًا مدرًا للبول بشكل طفيف، مما قد يزيد من التبول، وبالتالي يفاقم الجفاف وقد يُسبب ذلك الصداع والدوار وتشنجات العضلات، مما يُشعرك بالإرهاق، لذلك يُنصح بمراقبة كمية الماء التي تشربها مع الشاي للحفاظ على شعورك بالانتعاش والوقاية من الجفاف.

يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية

تعيق التانينات في الشاي امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والكالسيوم، وقد يُسهم هذا التفاعل بشكل غير مباشر في الإصابة بحالات مثل فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصةً لمن يعتمدون بشكل كبير على الأنظمة الغذائية النباتية أو وجبات الإفطار الغنية بالحبوب، فإذا كان الشاي جزءًا أساسيًا من روتينك الصباحي، فقد يكون من الأفضل تناوله بعيدًا عن وجباتك أو وجباتك الخفيفة الغنية بهذه المعادن الحيوية.

يضر بصحة الفم

كثيرًا ما نتجاهل تأثير مشروباتنا المفضلة على صحة الفم، فحموضة الشاي، بالإضافة إلى البكتيريا الموجودة طبيعيًا في أفواهنا، قد تُؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وهذا التآكل قد يُسبب زيادة حساسية الأسنان وارتفاع خطر التسوس، وإذا كنت تُضيف السكر إلى الشاي، فقد يُفاقم ذلك المشكلة، وتذكر أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة والفحوصات الدورية يُساعد في حماية أسنانا.

خلل في التمثيل الغذائي والهرمونات

قد يؤثر تأثير الكافيين الذي تحصل عليه من فنجان الشاي الصباحي على إيقاع الكورتيزول «هرمون التوتر» الطبيعي في جسمك، مما قد يجعلك تشعر بتقلبات في مستويات طاقتك، إضافة إلى ذلك، قد يؤثر الشاي على بكتيريا الأمعاء، مما قد يؤثر على توازن التمثيل الغذائي، وبالتالي على عملية الهضم وامتصاص الجسم للعناصر الغذائية، لذلك يُنصح بالاستماع إلى جسدك، وربما تجربة بعض أنواع المشروبات العشبية التي تُعتبر ألطف على المعدة.

التوتر والقلق وخفقان القلب

بالنسبة لمن يعانون من حساسية تجاه الكافيين، قد يؤدي شرب الشاي على معدة فارغة إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر، أو حتى خفقان القلب، ونظرًا لأن الكافيين يُمتص بسرعة عند عدم وجود طعام في المعدة، فقد تشعر بارتفاع مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أن التانينات قد تُؤثر على صفاء ذهنك، مما يجعلك تشعر بالتوتر وعدم التركيز.

نصائح لتناول الشاي بأمان دون أضرار

ـ تناول الطعام قبل الشاي، حتى لو شريحة من الخبز المحمص أو موزة أو زبادي يمكن أن تُريح معدتك وتُبطئ امتصاص الكافيين، مما يُقلل من جميع الأعراض المزعجة.

ـ احرص على شرب الماء قبل الشاي لترطيب جسمك بعد النوم.

ـ اختر أنواع الشاي اللطيفة، خاصةً في الصباح، حيث يمكن تناول مشروب البابونج والرويبوس والنعناع الخالية من الكافيين وأقل حموضة، ولن تُسبب تهيجًا أو جفافًا.

ـ اختر التوقيت المناسب لتناول الشاي، حيث يفضل بعد تناول وجبة الإفطار، حيث يكون التمثيل الغذائي والمعدة في حالة نشاط وجاهزية.