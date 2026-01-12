الصباح.. بعد الظهر.. أم الليل؟ هذا هو أفضل وقت لشرب الشاي

يقدم الشاي فوائد صحية متنوعة بحسب وقت ونوع الشاي المُتناول. ينصح الخبراء بتناول أنواع الشاي المُحتوية على الكافيين، كالشاي الأخضر والأسود، في الصباح أو بعد الظهر لزيادة الطاقة والتركيز، بينما يُناسب الشاي العشبي المساء. أما شاي الزنجبيل والكركديه، فيُمكن الاستمتاع به في أي وقت لدعم الهضم وصحة القلب والصحة العامة.

يُعدّ الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا وشعبيةً في العالم، لما له من فوائد صحية متعددة. فهو يُساعد على الاستيقاظ صباحًا، ويُمدّ الجسم بالطاقة اللازمة لإنقاص الوزن، بل ويُساهم في تنظيم صحة القلب، ما يجعله جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. مع ذلك، من الأفضل معرفة الوقت الأمثل لشربه للاستفادة القصوى من فوائده.

بحسب الخبراء على موقع timesnownews، يعتمد أفضل وقت لتناول الشاي على نوعه - سواء كان يحتوي على الكافيين أو شاي أعشاب - وعلى النتيجة المرجوة. لذا، إذا كنت تشرب الشاي الأخضر، فقد يكون خيارًا مناسبًا جدًا إذا كنت ترغب في استبدال قهوة الصباح. لكنه قد لا يكون الخيار الأمثل إذا كنت ترغب في الاسترخاء قبل النوم.

أفضل أنواع الشاي التي يُنصح بتناولها في الصباح

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومركبات أخرى ذات فوائد صحية متعددة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وهو منبه يبقيك متيقظاً ومنتبهاً.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لزيادة الطاقة هو الصباح أو منتصف الظهيرة. مع ذلك، ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، يُنصح بتجنبه تمامًا قبل النوم. كما يُنصح بتجنب شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة، لأن الكافيين قد يزيد من حموضة المعدة، مما يُسبب حرقة المعدة واضطراباتها. يُعد الشاي الأخضر من أفضل الطرق للوقاية من تلف الخلايا، وهو غني بالمواد الكيميائية المقاومة للأمراض، مثل الكاتيكينات. كما أنه يُحسّن الوظائف الإدراكية، ويُساعد على إنقاص الوزن، ويُفيد من يُعانون من السمنة.

الشاي الأسود

يُعدّ الشاي الأسود من أفضل أنواع الشاي التي يُنصح بتناولها صباحًا. صحيح أن كوب الشاي الأسود المُحضّر يحتوي على الكافيين، إلا أن كميته فيه تجعله مناسبًا أكثر لشرب الصباح. كما أنه غنيّ بالثيافلافين، وهو نوع مختلف من البوليفينولات لا يوجد في أنواع الشاي الأخرى. وتشير الدراسات إلى أنه يُحسّن التركيز ويُحافظ على صفاء الذهن مع التقدّم في السن. ويُعدّ الشاي الأسود أيضًا غنيًا بالأحماض الأمينية مثل الثيانين، التي تُساعد على الاسترخاء.

أفضل أنواع الشاي للشرب في المساء

-شاي إكليل الجبل

يُنصح بشرب شاي إكليل الجبل قبل النوم للاستفادة من خصائصه المُحسّنة للنوم. وهو شاي عشبي خالٍ من الكافيين، لذا يُمكن تناوله على مدار اليوم. من فوائد شاي إكليل الجبل: تخفيف القلق، ومكافحة البكتيريا، ومنع تجلط الدم، والوقاية من السرطان، والأمراض المزمنة، وضعف الإدراك، والسكري، واحتباس السوائل، والالتهابات.

أنواع الشاي التي يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت من اليوم

-شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل خالٍ من الكافيين، لذا يمكنك شربه في أي وقت من اليوم، فهو لا يسبب التوتر أو يؤثر على روتين نومك. ووفقًا للخبراء، فإن تناول شاي الزنجبيل قبل أو أثناء الوجبات الرئيسية يحمي من مشاكل مثل حرقة المعدة وعسر الهضم. كما أنه يحسن حركة الجهاز الهضمي ويعزز الهضم الفعال طوال اليوم. ويساهم أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم، وتخفيف الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي، وعسر الهضم، والالتهابات.

-شاي الكركديه

هو مشروب خالٍ من السكر بشكل طبيعي، ويُستخدم تقليديًا كمشروب مُبرّد لمقاومة حرارة الجسم في الطقس الحار. يُتيح لك شرب شاي الكركديه بعد الغداء أو العشاء الاستفادة من خصائصه المُدرّة للبول والمُحسّنة للهضم، مما يُساعد على تقليل الانتفاخ.

كما أنه يعزز صحة الكبد، ويقلل من الجذور الحرة التي تتلف الخلايا، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم والالتهابات.