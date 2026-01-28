قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟

إنترنت بلا حدود
إنترنت بلا حدود
رشا عوني

يهتم المواطنون حالياً بمسألة الإنترنت بلا حدود، وهي خدمة مميزة تمكنك من استهلاك الانترنت يومياً كيفما تشاء دون الخوف من نفاذ الباقة الشهرية للانترنت، وبدأ الجميع في دعم فكرة تطبيق إنترنت بلا حدود في مصر وذلك بسبب ارتفاع أسعار باقات النت في مصر ونفادها سريعاً واضطرار الجميع إلى شحن باقة الانترنت مرتين بالشهر.

إنترنت غير محدود في مصر.. أسباب حملة احتلت صدارة تويتر | التقارير | الطريق
انترنت غير محدود

هل يوجد انترنت غير محدود في مصر؟

ارتفعت علميات البحث للتساؤل عن هذه الخدمة الموجودة في العديد من الدول حول العالم، فهل يوجد انترنت غير محدود في مصر؟

شركات الإتصالات وشركة المصرية للإتصالات يقدمون خدمة الإنترنت من خلال الباقات الشهرية للإنترنت، والتي تبدأ من 50 جنيه وحتى ألف وألفين جنيه حسب الباقة وجيجات الانترنت التي ترغب بها، لكن يتم دفع ثمن الباقة مقابل عدد جيجات محدودة تقدمها لك الشركة، من أول 1 جيجا وحتى 500 جيجا .

لكن لا توجد خدمة انترنت بلا حدود في مصر ولم يتم تطبيقها حتى الآن، حيث يعمل نظام الإنترنت في مصر بنظام الباقة الشهرية إما بيانات الهاتف أو باقة الإنترنت الأرضي الذي تقدمه جميع شركات الإتصالات بقيمة لا تقل عن 250 شهرياً للباقة.

إنترنت غير محدود.. وسم يشغل المصريين ويتصدر!

ماهو الإنترنت بلا حدود ؟ 

يعني مصطلح انترنت بلا حدود ، استهلاك الانترنت يومياً بدون حدود للتحميل أو عدد معين من الجيجات، حيث تدفع قيمة اشتراك الانترنت وتستخدمه طيلة فترة الاشتراك بلا حدود معينة للاستهلاك. 

الدول التي لديها إنترنت غير محدود

تتصدر دول مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات، فرنسا، الصين، والمملكة المتحدة قائمة الدول التي توفر باقات إنترنت غير محدود بسرعات عالية، حيث يتميز الإنترنت هناك بالموثوقية العالية وتوفير إنترنت منزلي ومحمول بلا حدود للبيانات في معظم الأحيان. 

لماذا لا يوجد إنترنت غير محدود في مصر - سمارت سيرفس

محاولات تطبيق انترنت غير محدود في مصر

في تحرك واضح ومحاولة لـ تطبيق نترنت غير محدود في مصر، تدرس لجنة الاتصالات تدرس حاليًا إمكانية توفير خدمة إنترنت غير محدودة كبديل عن نظام الباقات التقليدي، خاصة و أن بعض الدول تعتمد بالفعل على هذا النظام، بينما تلتزم مصر بالنظام الحالي بسبب قيود البنية التحتية،  وتحاول لجنة الإتصالات بمجلس النواب التنسيق مع  وزارة الاتصالات لإيجاد حلول متوازنة تحقق مصلحة المواطن وقدرات الشبكات.

البرلمان يبحث توفير خدمة انترنت بلا حدود

أكدت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس مطالب المواطنين في الإنترنت المفتوح، مشيرة إلى أن بعض الدول توفر إنترنت بلا حدود، في حين تعتمد دول أخرى على نظام الباقات، كما هو الحال في مصر حاليًا. وأضافت أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإيجاد الحلول المناسبة.

أما عن أسعار باقات الإنترنت في مصر، فقد شددت النائبة مها عبد الناصر على أن الحكومة ووزارة الاتصالات عليها إما خفض أسعار الباقات أو زيادة حجمها أو توفير إنترنت بلا حدود لتلبية احتياجات المواطنين.

هل يمكن إلغاء الباقات الشهرية؟

وأوضحت النائبة أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعمل حاليًا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير خدمة إنترنت بلا حدود ،وإنهاء الاعتماد الكامل على نظام الباقات الشهرية، مشيرة إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

