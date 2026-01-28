قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المغرب.. لا تفوت دعوات 10 شعبان للرزق وتيسير الحال
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
اقتصاد

بحضور النواب.. مستثمرو العاشر يناقشون مشكلات الصناعة والاستعداد لمبادرة تكامل وتكافل

مستثمرو العاشر
مستثمرو العاشر
علياء فوزى

عقد مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا هاما لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والتي تمثلت في ضرورة تسهيل اجراءات تغيير النشاط و تأجير المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي وكذلك ارتفاع الضرائب وعدم وجود عدالة ضريبية، بالإضافة إلى مساندة أصحاب المصانع على التصدير للخارج وذلك بحضور أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس سامي نصر الله و سامية محمود الحديدي.

 وأكد أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع علي حرصهم للمساهمة في حل مشكلات الصناعة، بعقد اجتماعات مع الجمعية خلال الفترة المقبلة.

استعدادات رمضان والعيد

وخلال الإجتماع تم وضع الاستعداد لمبادرة العاشر تكامل وتكافل والتي سيتم إطلاقها خلال شهر رمضان الكريم لمساعدة الأسر الغير قادرة من أبناء المدينة، كما تم مناقشة الاستعداد للاحتفال بالعيد.

حضر الإجتماع الدكتور حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة وأيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي  والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق و الدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة و الدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية .
 

مستثمري العاشر المستثمرين التصدير للخارج مجلس النواب تكامل وتكافل

