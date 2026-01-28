بحضور النواب.. مستثمرو العاشر يناقشون مشكلات الصناعة والاستعداد لمبادرة تكامل وتكافل

عقد مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا هاما لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والتي تمثلت في ضرورة تسهيل اجراءات تغيير النشاط و تأجير المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي وكذلك ارتفاع الضرائب وعدم وجود عدالة ضريبية، بالإضافة إلى مساندة أصحاب المصانع على التصدير للخارج وذلك بحضور أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس سامي نصر الله و سامية محمود الحديدي.

وأكد أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع علي حرصهم للمساهمة في حل مشكلات الصناعة، بعقد اجتماعات مع الجمعية خلال الفترة المقبلة.

استعدادات رمضان والعيد

وخلال الإجتماع تم وضع الاستعداد لمبادرة العاشر تكامل وتكافل والتي سيتم إطلاقها خلال شهر رمضان الكريم لمساعدة الأسر الغير قادرة من أبناء المدينة، كما تم مناقشة الاستعداد للاحتفال بالعيد.

حضر الإجتماع الدكتور حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة و الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة وأيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق و الدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة و الدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية .

