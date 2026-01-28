رسميا.. عصام عبد الفتاح مديرا للتطوير في لجنة الحكام بسوريا

تولى عصام عبد الفتاح الخبير التحكيمي، منصب مدير إدارة التطوير في لجنة الحكام في الاتحاد السوري لكرة القدم، بشكل رسمي.

وغادر عصام عبد الفتاح الخبير التحكيمي، القاهرة، متوجها إلى العاصمة السورية دمشق؛ لتولي مهام منصبه.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق، تلقى عرضا من أحد الاتحادات الآسيوية؛ من أجل تولي مهام منصب رئيس لجنة الحكام في إحدى الدول العربية.

وقال مصدر مقرب من عصام عبد الفتاح- في تصريحات سابقة - إن الأخير تلقى عرضا من أحد الاتحادات الآسيوية؛ من أجل تقلد منصب رئيس لجنة الحكام في قادم الأيام.

وأضاف أن المفاوضات تجري بجدية في الوقت الراهن؛ من أجل إقناع عصام عبدالفتاح تولي منصب رئيس لجنة الحكام في إحدى الاتحادات الآسيوية.

ولفت إلى أنه جرى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين عصام عبد الفتاح ومندوب الاتحاد الآسيوي، لتولي الخبير التحكيمي منصب رئيس لجنة الحكام، سيتم في غضون 48 ساعة.