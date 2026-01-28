حكم لقاء الأهلي ودجلة يعلن إدارته لقاءات بدورات رمضانية فى تلا.. فيديو

في واقعة مثيرة قام مصطفي شهدي حكم مباراة الأهلي ووادي دجلة التي أقيمت مساء أمس الإثنين فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بالظهور عبر مقطع فيديو قبل انطلاق المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وظهر مصطفي شهدي حكم مباراة الأهلي ووادي دجلة فى ملعب اللقاء قبل انطلاقها معلنا مشاركته في إدارة مباريات إحدى الدورات الرمضانية بمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

وقال مصدر مطلع أن ظهور مصطفي شهدي فى مقطع الفيديو والإعلان عن مشاركته فى إدارة مباريات بالدورات الرمضانية بدون إذن من لجنة الحكام فى اتحاد الكرة مخالف للوائح والقوانين المعمول بها داخل اللجنة.

أضاف: لازم إذن من لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة ومن غير الإذن يبقي ممنوع وهو نفسه ميقدرش يحكم إلا بإذن في أي دورة رمضانية.

كان مصدر داخل اتحاد الكرة كشف حقيقة احتساب ركلة جزاء غير صحيحه لصالح الأهلي أمام وادي دجلة.

وقال المصدر في تصريح خاص لصدى البلد: ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي أمام وادي دجلة صحيحة وتدخل حكم الـ VAR فيها سليم، مضيفا أن حكم الـ VAR راجع اللعبة وعدّل قرار الحكم من خطأ خارج المنطقة إلى ركلة جزاء.

وكان ماجد سامى مالك نادي وادي دجلة قد شن هجوما على حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي ووادي دجلة.