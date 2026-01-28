اتحاد الكرة يكشف صحة ركلة جزاء الأهلي أمام وادي دجلة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن حقيقة احتساب ركلة جزاء غير صحيحه لصالح الأهلي أمام وادي دجلة.

وقال المصدر في تصريح خاص لصدى البلد: ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي أمام وادي دجلة صحيحة وتدخل حكم الـ VAR فيها سليم، مضيفا أن حكم الـ VAR راجع اللعبة وعدّل قرار الحكم من خطأ خارج المنطقة إلى ركلة جزاء.

وكان ماجد سامى مالك نادي وادي دجلة قد شن هجوما على حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي ووادي دجلة.

الأهلي ضد وادي دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.



ونجح زياد أسامة زيزو في تقليص الفارق أمام الأهلي في الدقيقة 90+4 بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء من أحمد أيمن أحمد شتتها الدفاع بطريقة خاطئة ذهبت إلى زياد أسامة زيزو ليسددها تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء صاروخية سكنت يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة،