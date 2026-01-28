من قاعات البنوك إلى أضواء الشاشة.. ليلى عز العرب تحكي رحلة الجُرأة والشغف

كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن كواليس رحلتها غير التقليدية من عالم البنوك والاقتصاد إلى ساحة التمثيل، مؤكدة أن قرارها لم يكن وليد لحظة، بل جاء بعد أن وصلت في مسيرتها المهنية السابقة إلى أقصى درجات الاكتفاء والنجاح.

نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين

وأوضحت أنها عايشت خلال تلك المرحلة نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين، ما أتاح لها تجربة عملية ثرية وخبرات متراكمة، قبل أن تقرر خوض تحدٍ جديد والانحياز لشغفها الفني.

وشدّدت ليلى عز العرب خلال لقائها ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC على أنها شخصية جريئة في اختياراتها المصيرية، مؤكدة أنها لا تحمل أي ندم تجاه قراراتها السابقة، بل تعتبر كل خطوة في حياتها جزءًا من رحلة متكاملة شكّلت وعيها وشخصيتها.

وأعربت ليلى عز العرب عن إيمانها العميق بالقدر، مشيرة إلى أن انتقالها إلى التمثيل جاء بإلهام من الله وفي التوقيت المناسب، مؤكدة اعتمادها الدائم على الله في كل قراراتها، وأن ما مرت به من محطات كان مكتوبًا لها منذ البداية.

شغف الاكتشاف ورفض القوالب الجاهزة

وعن علاقتها بالتمثيل، أوضحت ليلى عز العرب أن حبها للفن نابع من شغفها بخوض التجارب الجديدة، مؤكدة أنها نادرًا ما ترفض الأدوار، لأن كل عمل يحمل إضافة مختلفة على المستوى الإنساني والفني.

مساحة مفتوحة للاكتشاف

ولفتت إلى أن التمثيل بالنسبة لها مساحة مفتوحة للاكتشاف والتجدد، وليس مجرد تكرار لنماذج مألوفة.

وأضافت أنها لا تميل إلى حصر نفسها في أدوار تشبه شخصيتها الحقيقية، بل تفضّل دائمًا تقديم شخصيات بعيدة عنها تمامًا، لما تمنحه من تحدٍ ومتعة خاصة.

الإلهام في التمثيل

وأكدت أن الإلهام في التمثيل يأتيها من الله، إلى جانب إصرار داخلي مستمر على تقديم أعمال صادقة ومختلفة، قادرة على الوصول إلى الجمهور وترك أثر حقيقي.