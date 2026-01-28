قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
رنا عصمت

يُعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان، حيث تبلغ نسبة النجاة منه 64% عند الكشف المبكر، بينما لا تتجاوز 8% في المراحل المتقدمة. 


وهناك بعض الاعراض الجلدية قد تكشف الاصابة بسرطان الرئة وفقا لموقع ديلى ميرور.

 

أعراض جلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

قد تكون التغيرات الجلدية علامة غير متوقعة على سرطان الرئة، والانتباه لهذه الأعراض يساعد على طلب المشورة الطبية في الوقت المناسب.

1. اصفرار الجلد (اليرقان):

إذا انتشر سرطان الرئة إلى الكبد أو البنكرياس، فقد يسبب اليرقان، وهو اصفرار الجلد أو بياض العينين.

2. كتل أو عُقيدات جلدية:

قد ينتقل سرطان الرئة أحيانًا إلى الجلد، وتظهر الأورام القريبة من سطح الجلد على شكل كتل مستديرة، وصلبة، بلون الجلد (عُقيدات).

غالبًا ما تكون غير مؤلمة، لكن قد تتقرّح أحيانًا، وأكثر المناطق شيوعًا: الصدر، والبطن، والرأس، والرقبة.

3. حكة جلدية:

قد تشير الكحة إلى انتشار السرطان إلى الكبد. عند تأثره، قد تتراكم أملاح الصفراء في الجسم، ما يسبب الإحساس بالحكة.

4. سهولة ظهور الكدمات:

متلازمة كوشينغ تُعد من المتلازمات الشائعة مع سرطان الرئة، وتسبب أعراض جلدية مثل:

-جلد سريع التكدّم.

-علامات تمدد أرجوانية واضحة.

-وجه أحمر، ممتلئ ومتورم.

5. تغيرات التعرّق في الوجه:

أورام بانكوست التي تنشأ في قمة الرئة قد تضغط على شبكة أعصاب تمتد من أعلى الصدر إلى الرقبة والذراعين، وقد يؤدي ذلك إلى متلازمة هورنز ، التي تتميز باحمرار ونقص التعرّق في نصف الوجه فقط.

6. احمرار الوجه:

-متلازمة السرطانات الكارسينويدية: بعض أورام الرئة قد تفرز مواد مثل السيروتونين، ما يسبب احمرار الوجه إضافةً إلى الإسهال.

-متلازمة الوريد الأجوف العلوي: تحدث عندما يضغط ورم في الجزء العلوي الأيمن من الرئة أو العقد اللمفاوية داخل الصدر على الوريد الأجوف العلوي، وهو وريد رئيسي يعيد الدم من الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجسم إلى القلب. قد يؤدي ذلك إلى:

احمرار الوجه (قد يبدو مائلًا للأزرق والأحمر).

ضيق التنفس.

السعال.

تورم الجزء العلوي من الجسم.

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

