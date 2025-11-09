لماذا ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين؟ هؤلاء الأكثر عرضة

يُعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان، حيث تبلغ نسبة النجاة منه 64% عند الكشف المبكر، بينما لا تتجاوز 8% في المراحل المتقدمة.

ويُقدر عدد حالات التشخيص به بنحو مليوني حالة، ويتسبب في 1.8 مليون حالة وفاة، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة .

مع تزايد التلوث وتغيرات نمط الحياة، يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة. تواصلت مجلة إتش تي لايف ستايل مع الدكتور ساتيش سي تي، استشاري أول في طب الأورام بمستشفيات إتش سي جي للسرطان ، طريق كي آر، بنغالورو، لتوضيح سبب انتشار السرطان، وخاصة بين غير المدخنين، وحذّر طبيب الأورام قائلاً: "ليس كل سعال غير ضار، وليست كل قصة سرطان رئة تبدأ بسيجارة".

لماذا ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين؟

سرطان الرئة لا يقتصر على المدخنين فقط، حيث حذر الدكتور ساتيش، قائلاً: "في جميع أنحاء البلاد، يتم تشخيص عدد أكبر من غير المدخنين بسرطان الرئة، مما يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في مشهد السرطان في البلاد".

ذكر طبيب الأورام أن السبب هو تعرض ربات البيوت لدخان المطبخ، والأطفال، والأشخاص المتنقلين إلى أماكن العمل، وجميعهم يتنفسون هواءً ملوثًا.

وأضاف: "تميل جزيئات PM2.5 إلى دخول مجرى الدم، مما يجعل أعضاءنا معرضة للمواد المسرطنة.