مصرع 7 مشجعيين يونانيين في رومانيا .. تفاصيل

أكدت الحكومة اليونانية، وفاة 7 مشجعين لنادي باوك اليوناني لكرة القدم في حادث سير برومانيا أثناء توجههم إلى مباراة في الدوري الأوروبي في ليون.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث المأساوي في رومانيا الذي أودى بحياة سبعة من أبناء وطني الشباب، وتعمل الحكومة اليونانية وسفارتنا بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية، لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة".

وأضاف: "في هذه اللحظات العصيبة، أتقدم، باسم جميع اليونانيين، بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وجماهير نادي باوك، ونتمنى جميعًا الشفاء العاجل للمصابين، قلوبنا معهم".

وكان نادي باوك على اتصال مباشر بالحكومة، إذ نسّق الدعم للعائلات والمشجعين المصابين، وأرسل ممثلين عن النادي إلى رومانيا.

ووصف رئيس نادي باوك، إيفان سافيديس، الحادثة بأنها "مأساة لا توصف"، مضيفًا: "أشعر بحزن عميق لفقدان شبابنا، مشجعي فريقنا الحبيب، الذين سافروا لمساندة باوك".

وتابع سافيديس: "أشارك العائلات وملايين المواطنين أحزانهم".

كما أصدرت روابط مشجعي الأندية المنافسة، أولمبياكوس، وباناثينايكوس، وأريس، وغيرها، رسائل تضامن وتعازي.

ومن المقرر إقامة المباراة في فرنسا يوم الخميس.

وفي بيان له، أعرب نادي أولمبيك ليون الفرنسي عن "خالص تعازيه" لنادي باوك، وأعلن عن إقامة حفل تأبين خلال مباراة الخميس على ملعب جروباما.