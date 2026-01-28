قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟
بيبو يعلن تشكيل الجونة أمام بيراميدز بالدوري
ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
بالصور

تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

اسماء محمد

تعد أمراض الكبد من المشكلات الصحية الخطيرة التى يلعب الاكتشاف المبكر دور كبير في الوقاية من مضاعفاتها الخطيرة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أعراض الكبد في المراحل المبكرة والمتأخرة.

أعراض الكبد المبكرة 


تميل الأعراض المبكرة لأمراض الكبد إلى أن تكون غامضة، وقد تشمل ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن.
الغثيان أو فقدان الشهية.
 الشعور بالتعب والمرض بشكل عام.


اعراض الكبد المتأخرة

قد تبدأ بملاحظة المزيد من الأعراض عندما تبدأ وظائف الكبد بالتراجع، ويحدث هذا في المراحل المتأخرة من أمراض الكبد.

ومن أولى الآثار الجانبية لتراجع وظائف الكبد توقف تدفق الصفراء في القناة الصفراوية، حيث يتوقف الكبد عن إنتاج الصفراء أو توصيلها بكفاءة إلى الأمعاء الدقيقة، فتبدأ الصفراء بالتسرب إلى مجرى الدم، مما يُسبب أعراضًا محددة، منها:

اليرقان (اصفرار بياض العينين والجلد).
بول داكن اللون .
براز فاتح اللون .
صعوبات في الهضم، وخاصة مع الدهون.
فقدان الوزن وفقدان العضلات.
رائحة فم كريهة .
ضعف دماغي طفيف او مايسمى باعتلال دماغي كبدي .
حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي مرئي.
 

أعراض سرطان الكبد

أعراض الكبد على الهرمونات وحالة الجسم 

مع تفاقم أمراض الكبد، قد تتأثر تدفق الدم والهرمونات والحالة التغذوية، وقد يظهر ذلك بأشكال مختلفة، منها ظهور علامات وأعراض على الجلد والأظافر، مثل:

مسامير على شكل ملعقة.
أظافر تيري .
السهر في النوادي الليلية.
أورام وعائية عنكبوتية .
نقاط حمراء صغيرة على الجلد ( نمشات دموية ).
نتوءات صفراء صغيرة من ترسبات الدهون على الجلد أو الجفون.
سهولة النزيف والكدمات.
راحة اليد تصبح حمراء.

الكدمات


اعراض أمراض الكبد في الأوعية الدموية 

قد تلاحظ علامات تسرب السوائل من الأوعية الدموية وتراكمها في جسمك، مثل:

انتفاخ البطن أو الاستسقاء.
تورم الكاحلين والقدمين واليدين والوجه.

الكرش

أعراض الكبد عند النساء 


قد تشمل أعراض أمراض الكبد لدى النساء ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية (الحيض).
العقم عند النساء.

أعراض الكبد لدى الرجال



بجانب الاعراض العامة، قد تشمل أعراض أمراض الكبد لدى الرجال ما يلي:

انكماش الخصيتان .
تضخم أنسجة الثدي لدى الذكور.

بالصور

تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

