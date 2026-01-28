تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

تعد أمراض الكبد من المشكلات الصحية الخطيرة التى يلعب الاكتشاف المبكر دور كبير في الوقاية من مضاعفاتها الخطيرة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أعراض الكبد في المراحل المبكرة والمتأخرة.

أعراض الكبد المبكرة



تميل الأعراض المبكرة لأمراض الكبد إلى أن تكون غامضة، وقد تشمل ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان أو فقدان الشهية.

الشعور بالتعب والمرض بشكل عام.



اعراض الكبد المتأخرة

قد تبدأ بملاحظة المزيد من الأعراض عندما تبدأ وظائف الكبد بالتراجع، ويحدث هذا في المراحل المتأخرة من أمراض الكبد.

ومن أولى الآثار الجانبية لتراجع وظائف الكبد توقف تدفق الصفراء في القناة الصفراوية، حيث يتوقف الكبد عن إنتاج الصفراء أو توصيلها بكفاءة إلى الأمعاء الدقيقة، فتبدأ الصفراء بالتسرب إلى مجرى الدم، مما يُسبب أعراضًا محددة، منها:

اليرقان (اصفرار بياض العينين والجلد).

بول داكن اللون .

براز فاتح اللون .

صعوبات في الهضم، وخاصة مع الدهون.

فقدان الوزن وفقدان العضلات.

رائحة فم كريهة .

ضعف دماغي طفيف او مايسمى باعتلال دماغي كبدي .

حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي مرئي.



أعراض الكبد على الهرمونات وحالة الجسم

مع تفاقم أمراض الكبد، قد تتأثر تدفق الدم والهرمونات والحالة التغذوية، وقد يظهر ذلك بأشكال مختلفة، منها ظهور علامات وأعراض على الجلد والأظافر، مثل:

مسامير على شكل ملعقة.

أظافر تيري .

أورام وعائية عنكبوتية .

نقاط حمراء صغيرة على الجلد ( نمشات دموية ).

نتوءات صفراء صغيرة من ترسبات الدهون على الجلد أو الجفون.

سهولة النزيف والكدمات.

راحة اليد تصبح حمراء.



اعراض أمراض الكبد في الأوعية الدموية

قد تلاحظ علامات تسرب السوائل من الأوعية الدموية وتراكمها في جسمك، مثل:

انتفاخ البطن أو الاستسقاء.

تورم الكاحلين والقدمين واليدين والوجه.

أعراض الكبد عند النساء



قد تشمل أعراض أمراض الكبد لدى النساء ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية (الحيض).

العقم عند النساء.

أعراض الكبد لدى الرجال





بجانب الاعراض العامة، قد تشمل أعراض أمراض الكبد لدى الرجال ما يلي:

انكماش الخصيتان .

تضخم أنسجة الثدي لدى الذكور.