حسام عبد المجيد يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك وبتروجيت

توج حسام عبد المجيد لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام بتروجيت في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت، قابلها ناصر منسي مهاجم الزمالك بضربة رأسية، تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 36؛ بعدما تعرض عدي الدباغ لعرقلة داخل منطقة جزاء فريق بتروجيت.

وأجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، 3 تغيرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 خلال مواجهة بتروجيت، حيث دفع بـ خوان بيزيرا، وشيكو بانزا، ونبيل عماد دونجا، بدلاً من أحمد شريف، وعدي الدباغ، ومحمد إبراهيم.

وبهذه النتيجة يعود الزمالك من جديد للمربع الذهبي برصيد 25 نقطة، فيما ظل بتروجت عند النقطة 19 في المركز العاشر.

وخاض الزمالك، المباراة، بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع :أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.