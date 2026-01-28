قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
رياضة

حسام عبد المجيد يتوج بجائزة رجل مباراة الزمالك وبتروجيت

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حسام الحارتي

توج حسام عبد المجيد  لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام بتروجيت في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت، قابلها ناصر منسي مهاجم الزمالك بضربة رأسية، تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 36؛ بعدما تعرض عدي الدباغ لعرقلة داخل منطقة جزاء فريق بتروجيت.

وأجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، 3 تغيرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 خلال مواجهة بتروجيت، حيث دفع بـ خوان بيزيرا، وشيكو بانزا، ونبيل عماد دونجا، بدلاً من أحمد شريف، وعدي الدباغ، ومحمد إبراهيم.

وبهذه النتيجة يعود الزمالك من جديد للمربع الذهبي برصيد 25 نقطة، فيما ظل بتروجت عند النقطة 19 في المركز العاشر.

وخاض الزمالك، المباراة، بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع :أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

