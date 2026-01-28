قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

فاز نادي الزمالك على بتروجت بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت، قابلها ناصر منسي مهاجم الزمالك بضربة رأسية، تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 36؛ بعدما تعرض عدي الدباغ لعرقلة داخل منطقة جزاء فريق بتروجيت.

وأجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، 3 تغيرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 خلال مواجهة بتروجيت، حيث دفع بـ خوان بيزيرا، وشيكو بانزا، ونبيل عماد دونجا، بدلاً من أحمد شريف، وعدي الدباغ، ومحمد إبراهيم.

وبهذه النتيجة يعود الزمالك من جديد للمربع الذهبي برصيد 25 نقطة، فيما ظل بتروجت عند النقطة 19 في المركز العاشر.

وخاض الزمالك، المباراة، بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع :أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ادي الزمالك بتروجيت بطولة الدوري المصري الدوري المصري استاد القاهرة الدولي

