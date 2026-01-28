معتمد جمال يجري 3 تغييرات دفعة واحدة في صفوف الزمالك أمام بتروجيت

أجري معتمد جمال المدير الفني 3 تغيرات دفعة واحدة في صفوف الزمالك خلال مواجهة بتروجيت في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي ومازال الأبيض يحافظ على تقدمه بثنائية نظيفة.

ودفع معتمد جمال بـ خوان بيزيرا،شيكو بانزا،ونبيل عماد دونجا، بدلاً من أحمد شريف،عدى الدباغ،ومحمد إبراهيم.

أحداث الشوط الأول

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت قابلتها ضربة رأسية من ناصر منسي مهاجم الزمالك تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك فى الدقيقة 36 بعدما تعرض عدي الدباغ لعرقلة داخل منطقة الجزاء لفريق بتروجيت.

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول متقدما على نظيره بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع ببينمها ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.