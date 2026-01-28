أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله

وجه أحد متابعي الإعلامي إبراهيم فايق سؤالاً له بشأن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء تعليق المتابع كالآتي: "قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار".

ورد إبراهيم فايق عليه في تعليق آخر: "أنا أقبل أي كلام من السخافات دي عليا وعادي مبردش وبيني وبين ربنا بقول مش مسامح وهيجيب لي حقي.. إنما ترمي شخص زي سيد عبدالحفيظ بالباطل مش هسمح لك.. اتقي الله علشان دي بني ادم من انضف الناس وإنقاهم وأخلصهم لو مكنتش تعرف ناس محترمة ونضيفة.. أتقي الله واعرف انك هتقف قصاده".



وكان الإعلامي إبراهيم فايق، أكد أن النادي الأهلي اقترب من اتمام صفقة اللاعب الأنجولي يلتسين كاموش بنسبة 98%، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأضاف فايق، خلال ظهوره في برنامجه «الكورة مع فايق» على قناة MBC مصر 2، أن اللاعب قدّم أداءً قويًا مع ناديه النرويجي ترومسو، حيث ساهم بـ17 مساهمة تهديفية خلال 29 مباراة في الدوري النرويجي الممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعب الأنجولي يبلغ من العمر 26 عامًا.