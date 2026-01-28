الشاعر علي رجب: معرض القاهرة للكتاب عرس ثقافي عالمي يجمع الأسرة المصرية

قال الكاتب والشاعر علي رجب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ عرس ثقافي عالمي يجمع كل أفراد الأسرة المصرية واحد من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي، و منصة رئيسية لتعزيز الثقافة والقراءة في مصر والعالم أجمع.

وأضاف الشاعر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أن المعرض فرصة كبيرة لأطياف الشعب المصري؛ خاصة الشباب في جميع الفئات العمرية المختلفة والذي يسهام في نشر الثقافة والفنون، ويشجع على القراءة بين الشباب، ومنصة تجمع الناشر والكاتب والجمهور في مكان واحد.

وعن مجموعته الشعرية "كل الأشياء الغريبة"، قال إنها رحلة في تأمل الزمن والمدينة والذاكرة، حيث تتحرك لغة المجموعة بين الحلم والواقع كما لو كانت تحاول الإمساك باللحظة وهي تتفلت من بين أصابعه، والمجموعة الشعرية تقود قارئها إلى "عوالم غريبة وأليفة، تُشبه المدن التي نسيناها في داخلنا، وتُشبهنا حين نغادر أنفسنا".

تتكون المجموعة الشعرية من 59 صفحة، وهو الديوان الثاني له بعد إصدراه الأول “لا أحب الهجرة إلى الشمال”، وانطلقت فعاليات الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 3 فبراير 2026.. وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً.