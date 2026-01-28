ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من بدايات دخولها عالم الفن، مؤكدة أن زوجها الراحل لم يكن متحمسًا في البداية لخطوتها الفنية، إلا أنها أصرت على منحها فرصة واحدة لإثبات قدرتها على النجاح.

وأوضحت أنها استطاعت بالفعل تغيير موقفه بعد أن أثبتت نفسها، ليصبح بعدها الداعم الأول لها في مشوارها، مؤكدة أن هذا الدعم كان له تأثير بالغ في استمرارها بثقة وإصرار.

تجربة عروض الأزياء

وتحدثت ليلى عز العرب خلال لقائها ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC عن شغفها بعالم الموضة، مشيرة إلى رغبتها في خوض تجربة عروض الأزياء، خاصة في ظل قلة السيدات في عمرها اللاتي يقدمن مثل هذه التجارب، معتبرة أن العمر لا يجب أن يكون عائقًا أمام الطموح أو التجديد.

وأعربت عن حزنها لرؤية بعض السيدات في مراحل عمرية متقدمة غير مهتمات بمظهرهن أو بذواتهن، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحافظ على أناقتها وثقتها بنفسها في كل مراحل حياتها، وأن الاهتمام بالنفس حق وليس رفاهية.

تقديم عروض أزياء لصالح

وفيما يتعلق بخططها المستقبلية في عالم الموضة، أوضحت ليلى عز العرب أن خطوتها الأولى ستتمثل في تقديم عروض أزياء لصالح مصممين آخرين، على أن تعقبها خطوة أكثر خصوصية بإطلاق أزياء تحمل بصمتها وتعبر عن شخصيتها ورؤيتها الفنية، كما كشفت عن نيتها خوض تجربة عرض الأزياء كموديل في المستقبل القريب، في إضافة جديدة لمسيرتها الإبداعية.

وعلى الصعيد الفني، تحدثت ليلى عز العرب عن عشقها الكبير للطرب الأصيل، مؤكدة تعلقها الشديد بالفنانة الراحلة فايزة أحمد وكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أن لهما مكانة خاصة في قلبها، وأنها تتعصب لفنهما بشكل تلقائي.

أقرب أغاني أم كلثوم لها

وأضافت أن من أقرب أغاني أم كلثوم إلى قلبها «صحيح الهوى غلاب»، «حيرت قلبي»، «لسه فاكر»، و«ألف ليلة وليلة»، مؤكدة أن أكثر اللحظات التي تشعر فيها بذاتها الحقيقية هي تواجدها وسط الناس وتفاعلها المباشر معهم.