تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرته 12 سفينة، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة حاويات وبضائع.

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء، بأن حركة الصادر من البضائع بلغت 37 ألفا و350 طنا؛ تشمل: 10857 طن جبس معبأ و 8000 طن يوريا و 3699 طن كلينكر و 1155 طن مولاس و 160 طن بطاطس و 13479 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع بلغت 24 ألفا و601 طن؛ تشمل: 5700 طن ذرة و 7349 طن حديد و 6210 طن خردة و 2146 طن ابلاكاش و 3196 طن قمح .

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2147 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة؛ في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2109 حاويات مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 55 ألفا و148 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30841 طنًا.

وبين أن 4 قطار بحمولة إجمالية 5161 طن قمح غادرت متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5770 حركة.