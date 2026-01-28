قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
ديني

شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم

شيخ الأزهر وضيوف المنتدى الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري
شيخ الأزهر وضيوف المنتدى الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري
أحمد سعيد

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضيوف المنتدى الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري، بحضور الدكتور شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بأوزبكستان.

شيخ الأزهر يستقبل ضيوف المنتدى الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري

ورحب الإمام الأكبر، بضيوف الأزهر الشريف، مؤكدًا أن منتدى الإمام الأشعري من أهم الأعمال العلمية التي قام عليها الأزهر مؤخرًا، مصرحًا “المذهب الأشعري بالنسبة لي طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية، وهو المذهب القادر على جمعهم على هدف واحد، والقضاء على أسباب الفرقة والاختلاف والتشرذم، لامتلاكه أدوات ترسيخ السلام الإنساني والعالمي، ولموقف هذا الإمام الجليل من مسألة التكفير، التي هي من أبرز مصادر الفرقة، ولم يقتصر هذا المذهب على وضع اللبنة الأولى لبناء السلام بين المسلمين وأنفسهم انطلاقًا من قوله: النبي (مَن صلى صلاتَنا، واستقبلَ قِبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذاكم المسلمُ له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسولِه، فلا تُخفِروا اللهَ في ذِمَّتِه)، بل امتد ليؤسس السلام بين المسلمين وغيرهم”.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن المذهب الأشعري ليس مذهبًا مستحدثًا، وإنما هو عودة لهدي النبي وما كان عليه صحابته، وهو ما نُقِلَ عن الإمام الأشعري في قوله: “اشهد عليَّ أني لا أُكفِّر أحدًا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات”، مشيرًا إلى أن من دلالات التزام الإمام الأشعري بهذه القاعدة التأسيسية ما كتبه أيضًا في مقدمة كتابه «مقالات الإسلاميين في اختلاف المصلين»، فرغم نقده العلمي لكثير من المذاهب، إلا أنه شدد على قبول هذا الاختلاف في عباراتهم طالما أن هدفهم واحد.

وأكَّد الإمام الأكبر حرص الأزهر وحدة الأمة واتحادها، وأنه السبيل الأول لمواجهة التحديات التي فُرضت عليها فرضًا، مصرحًا: “انطلاقًا من حرص الأزهر على وحدة الأمة، عقدنا النسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي في مملكة البحرين، وسنعقد النسخة الثانية بمشيئة الله في أبريل المقبل، ونستهدف به لم شمل الأمة، وجمع المسلمين بمختلف فرقهم ومذاهبهم، والمذهب الأشعري متكأ لنا لجمع المسلمين على هدف واحد لا لجمعهم على مذهب واحد”.

من جانبهم، عبَّر وفد ضيوف منتدى مركز الإمام الأشعري عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود جليلة في خدمة قضايا الأمة، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع الأزهر من خلال بناء شراكات بين مركز الإمام الماتريدي الدولي في أوزبكستان، ومركز الإمام الأشعري في الأزهر، وهو ما رحب به شيخ الأزهر، موصيًا بعقد منتدى سنوي يتشارك فيه المركزان، إضافة إلى تعزيز تبادل الباحثين والأساتذة والرحلات العلمية.

من جانبه، صرَّح مدير مركز الإمام الماتريدي في أوزبكستان: “ما زلنا نذكر زيارة فضيلتكم ومشاركتكم التاريخية في مؤتمر الإمام الماتريدي، وآرائكم وأطروحاتكم التي كانت سببًا في تأسيس مركز الإمام الماتريدي بأوزبكستان، الذي يواصل عطاءه ونتاجه العلمي؛ حيث قام المركز بترجمة أكثر من ٢٠ كتابًا لأعلام المذهب الماتريدي إلى اللغة الأوزبكية لأول مرة، وتم تحقيق كتب «التوحيد» و«رسالة التوحيد» و«عصمة الأنبياء» للإمام الماتريدي، وتم نشر وتوزيع هذه الإصدارات في العالم الإسلامي”.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شيخ الأزهر يستقبل ضيوف المنتدى الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري ضيوف المنتدى الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري الإمام الأشعري الإمام الأكبر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

فايز المالكي

فايز المالكي يكشف عن إصابته بالسرطان: المرض انتشر في جسدي دعواتكم

عبد الرحيم كمال

متحدثًا عن تجربته الشخصية.. عبد الرحيم كمال في ندوة فكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

