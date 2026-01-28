"أسباب النزول" للواحدي.. مخطوط جاوز عمره 700 عام بمتحف مكتبة الأزهر بمعرض الكتاب

يعرض متحف مكتبة الأزهر بجناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب مخطوط «أسباب النزول» للإمام الواحدي، أحد أمهات الكتب التراثية المتخصصة في علوم القرآن، والذي جاوز عمره أكثر من سبعمائة عام، ما يجعله شاهدًا حيًّا على عراقة التراث الإسلامي وعمق الحركة العلمية عبر العصور.

"أسباب النزول" للواحدي.. مخطوط جاوز عمره 700 عام

ويُنسب المخطوط إلى الإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي، الشهير بالواحدي، المتوفى سنة 468هـ، أحد أعلام التفسير في القرن الخامس الهجري، والذي كان لعلمه ومنهجه أثر بالغ في مسيرة التفسير وعلوم القرآن لدى العلماء من بعده.

ويُعد كتاب «أسباب النزول» من المؤلفات المتفردة في بابه، إذ يسهم في فهم الآيات القرآنية في سياقاتها الصحيحة، وحفظها، والوقوف على أسباب نزولها وقصصها، وبيان الحكمة التشريعية الكامنة وراء الأحكام، بما يعكس دقة المنهج العلمي الذي انتهجه علماء الإسلام في التعامل مع النص القرآني.

ونُسخ هذا المخطوط النفيس على يد عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز سنة 716هـ، الموافق 1317م، وهو ما يؤكد أن عمر المخطوط تجاوز سبعة قرون، ويعكس حجم العناية التي حظي بها هذا العمل العلمي منذ العصور الوسطى وحتى يومنا هذا.

ويأتي عرض هذا المخطوط العريق ضمن رسالة جناح الأزهر الشريف في إبراز الكنوز التراثية النادرة التي تحتضنها مكتبة الأزهر، والتعريف بدور الأزهر التاريخي في حفظ المخطوطات وصونها، وإتاحتها للباحثين وطلاب العلم، بما يسهم في نشر الوعي بقيمة التراث الإسلامي وأهميته الحضارية.

ويشهد المخطوط إقبالًا واهتمامًا ملحوظًا من زائري جناح الأزهر، لا سيما الباحثين والمهتمين بعلوم القرآن، لما يمثله من نموذج أصيل للإنتاج العلمي الإسلامي، ودليل على استمرارية الرسالة العلمية للأزهر الشريف عبر أكثر من سبعمائة عام.

ويؤكد الأزهر الشريف، من خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، التزامه المستمر بنشر العلم، وإحياء التراث، وربط الأجيال المعاصرة بجذورها الحضارية، عبر تقديم نماذج أصيلة من المخطوطات والكتب التي أسهمت في تشكيل العقل الإسلامي عبر القرون.

وأكدت رحاب غنيم، مسؤول متحف المخطوطات بجناح الأزهر الشريف، أن هذا المخطوط يُعد من النفائس العلمية في علوم القرآن، لما يحمله من منهج دقيق في فهم النص القرآني وربطه بسياقه التاريخي والتشريعي، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير من زائري الجناح يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتراث، ووعيًا بأهميته في بناء الحاضر واستشراف المستقبل.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).