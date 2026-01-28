قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مجلس جامعة الأزهر يدعو طلاب العلم لزيارة معرض الكتاب

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

قدَّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب على إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مجلس جامعة الأزهر يدعو طلاب العلم لزيارة معرض الكتاب

ودعا طلاب العلم إلى زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجناح الأزهر الشريف الذي يحتفي بمرور عشر سنوات على المشاركة في هذا المحفل الثقافي.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الجامعة قامت هذا العام بترجمة بضعة كتب إلى اللغات الأجنبية؛ منها: (النبأ العظيم) للدكتور عبدالله دراز، و(المرأة) للشيخ الغزالي؛ حيث تم ترجمتهما إلى عدة لغات؛ منها:  الإسبانية، والألمانية، والفارسية، والأردية.

وهنأ المجلسُ الأمةَ الإسلاميةَ بقرب حلول شهر رمضان، كما هنأ المجلس أساتذة الأزهر الشريف لانضمامهم إلى مجلس النواب وهم الدكتور محمد الوحش؛ لانتخابه وكيلًا للمجلس، والدكتورة هناء العبيسي؛ لحصولها على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينها عضوًا في المجلس.

وكرَّم المجلس الدكتور إيهاب الفخراني؛ تقديرًا لجهوده في إدارة  مستشفى الزهراء خلال السنوات الماضية.

وقدَّم المجلس العزاء والمواساة لأسرة كلية اللغات والترجمة في وفاة الدكتور محمد عزت غازي، عميد كلية اللغات والترجمة السابق، وللدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ لوفاة والدتهما، والدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات، في وفاة والدتها، سائلين لهم الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

