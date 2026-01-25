شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق لسيادته من كبار رجال القضاء بمجلس الدولة.

ورحّب شيخ الأزهر برئيس المجلس وكبار رجال القضاء بمجلس الدولة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة والجهات القضائية في إقامة وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والمشروعية في المجتمع، وحماية الحقوق والحريات العامة، وبسط الأمن القضائي، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بين الجميع. وأكد فضيلته أن تاريخ مجلس الدولة هو تاريخ مشرّف، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يوفّق قضاة مصر الشرفاء لنصرة المستضعفين وإعلاء صوت الحق والعدل.

ومن جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره، وتقدير مجلس الدولة، لما يقوم به فضيلته من جهود صادقة في نشر وسطية الإسلام وسماحته، وتصحيح الصور المغلوطة عنه في مختلف أنحاء العالم، وإرساء ثقافة التعايش الإيجابي والأخوّة بين الجميع. وأكد أن قضاة مجلس الدولة يكنّون كل التقدير والاحترام لدور الأزهر الشريف في تربية وتعليم الأجيال، والحفاظ على القيم والأخلاق في المجتمع.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزازه بقضاة مجلس الدولة، مشيرًا إلى القاضي محمد عبد السلام، ابن الأزهر ومجلس الدولة، الذي تولّى منصب المستشار القانوني لشيخ الأزهر لما يقارب عشر سنوات، ومثّل الأزهر والقضاء في لجنة الخمسين لكتابة الدستور خير تمثيل. ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس عن اعتزاز مجلس الدولة بإنجازات أبنائه من القضاة المتميّزين، مؤكدًا أنه يتابع أنشطة المستشار محمد عبد السلام باعتزاز، ويتمنى له دوام التوفيق.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس مجلس الدولة درع المجلس إلى فضيلة الإمام الأكبر، كما أهدى فضيلته رئيس المجلس درع الأزهر الشريف وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب» لمؤلفه القاضي محمد عبد السلام.