قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو
لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ
تحسبا لاختراق حدودي من الأردن.. إسرائيل تعيد تأهيل مواقع عسكرية مهجورة
روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق لسيادته بمشيخة الأزهر
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق لسيادته بمشيخة الأزهر
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق لسيادته من كبار رجال القضاء بمجلس الدولة.

ورحّب شيخ الأزهر برئيس المجلس وكبار رجال القضاء بمجلس الدولة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به قضاة مجلس الدولة والجهات القضائية في إقامة وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والمشروعية في المجتمع، وحماية الحقوق والحريات العامة، وبسط الأمن القضائي، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بين الجميع. وأكد فضيلته أن تاريخ مجلس الدولة هو تاريخ مشرّف، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يوفّق قضاة مصر الشرفاء لنصرة المستضعفين وإعلاء صوت الحق والعدل.

ومن جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره، وتقدير مجلس الدولة، لما يقوم به فضيلته من جهود صادقة في نشر وسطية الإسلام وسماحته، وتصحيح الصور المغلوطة عنه في مختلف أنحاء العالم، وإرساء ثقافة التعايش الإيجابي والأخوّة بين الجميع. وأكد أن قضاة مجلس الدولة يكنّون كل التقدير والاحترام لدور الأزهر الشريف في تربية وتعليم الأجيال، والحفاظ على القيم والأخلاق في المجتمع.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزازه بقضاة مجلس الدولة، مشيرًا إلى القاضي محمد عبد السلام، ابن الأزهر ومجلس الدولة، الذي تولّى منصب المستشار القانوني لشيخ الأزهر لما يقارب عشر سنوات، ومثّل الأزهر والقضاء في لجنة الخمسين لكتابة الدستور خير تمثيل. ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس عن اعتزاز مجلس الدولة بإنجازات أبنائه من القضاة المتميّزين، مؤكدًا أنه يتابع أنشطة المستشار محمد عبد السلام باعتزاز، ويتمنى له دوام التوفيق.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس مجلس الدولة درع المجلس إلى فضيلة الإمام الأكبر، كما أهدى فضيلته رئيس المجلس درع الأزهر الشريف وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب» لمؤلفه القاضي محمد عبد السلام.

مشيخة الأزهر شيخ الأزهر رئيس مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد