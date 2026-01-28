قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون

أحمد سعيد

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك في المجالات الإفتائية والعلمية والأكاديمية وبحث آفاق تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات للأئمة والباحثين بما يسهم في ترسيخ منهجية الإفتاء الرشيد ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات العلمية بين المؤسسات الإفتائية على أسس مؤسسية ومنهجية، مشيرًا إلى أن التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والتدريبية يمثل ركيزة أساسية في تطوير أداء المفتين والباحثين وتأهيلهم للتعامل مع القضايا المستجدة وفق مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع.

ونوه مفتي الجمهورية، بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في توحيد الجهود بين المؤسسات الإفتائية وتعزيز التواصل العلمي وتقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في صناعة المفتي الرشيد وبناء خطاب ديني متوازن يعزز قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد التايلاندي عن تقديرهم للدور العلمي والمؤسسي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية مؤكدين حرصهم على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجالات الإفتاء والتعليم الشرعي والتأهيل الأكاديمي وبناء برامج تعاون مشتركة في مجالات التدريب والبحث العلمي.

وضم الوفد الشيخ الدكتور بارينيا برايادساب، عضو هيئة كبار العلماء لشيخ الإسلام في تايلاند، وسومكاي شي واتجما مدير مكتب شيخ الإسلام في تايلاند، وأسين براحاس موظف العلاقات الخارجية والتعليم بمكتب شيخ الإسلام في تايلاند، ونئ ميت لوه مأ رئيس اللجنة الفرعية التابعة لهيئة كبار العلماء لشيخ الإسلام في تايلاند، وحسن كاييم عضو اللجنة الفرعية التابعة لهيئة كبار العلماء لشيخ الإسلام في تايلاند.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توسيع نطاق التعاون الدولي مع المؤسسات الدينية المعتبرة وتعزيز الشراكات العلمية بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وترسيخ الاستقرار الفكري والمجتمعي على المستويين الإقليمي والدولي.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون مكتب شيخ الإسلام في تايلاند

