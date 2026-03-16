خبير : تحركات الرئيس ووزير الخارجية رسالة دعم قوية لدول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية

أكد أحمد الشحات استشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري تأتي في إطار دعم مصر لدول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية المتصاعدة في المنطقة.

وأوضح أن دول الخليج ما زالت تسعى إلى إيجاد مسارات دبلوماسية للتوصل إلى اتفاقات من شأنها الحد من الهجمات والتهديدات الإيرانية، مشددًا على أهمية الوصول إلى حلقات تفاوضية تساهم في احتواء التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن إيران تواجه ضغوطًا محتملة من قبل الدول الأوروبية، التي قد تتحرك لمنع التصعيد والتهديدات، خاصة في ظل المخاوف من تأثير أي توترات في المنطقة على إمدادات ومصادر الطاقة العالمية.

وأشار الشحات إلى أن التحركات السياسية والدبلوماسية الحالية تهدف في الأساس إلى تهدئة الأوضاع ومنع اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط