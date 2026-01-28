مدرب نيس يكشف موقف محمد عبدالمنعم من مواجهة لودوجوريتس بالدوري الأوروبي

كشف كلود بويل، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، موقف الدولي المصري محمد عبد المنعم، من مواجهة نظيره لودوجوريتس البلغاري، ضمن منافسات ختام مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال “بويل” في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "نواصل التعامل مع حالة دانتي بأفضل طريقة ممكنة، ولن يسافر مع الفريق إلى بلغاريا".

وأكد المدير الفني لفريق نيس، أنه سيدفع ببعض اللاعبين الذي لا يشاركون كثيرا أمام لودوجوريتس.

ومن المقرر أن يواجه “نيس” ضيفًا على لودوجوريتس البلغاري غدًا الخميس، في ختام مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، والتي من المحتمل غياب عبد المنعم عنها.