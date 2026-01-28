بصواريخ باليستية.. هجمات روسية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية

أفاد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأن القوات الروسية استأنفت صباح اليوم موجة استهدافات جديدة على المدن الأوكرانية، شملت كييف وأوديسا والنطاق الغربي قرب الحدود مع بولندا، بما في ذلك مدينة لوثك في منطقة فولين، مستهدفة منشآت البنى التحتية الأساسية، رغم جهود الدفاع الأوكراني في إسقاط الصواريخ والمسيرات الانتحارية.

وأوضح مناف خلال رسالة على الهواء، أن الإدارة العسكرية في كييف أعلنت عن مقتل عائلة مكونة من زوج وزوجته واثنين آخرين إثر هجوم بإحدى المسيرات على حي البوتشنسكي في مدينة بوتشا غرب العاصمة، كما تسببت الضربات بتضرر مبانٍ سكنية متعددة الطوابق، بينما لم تسجل خسائر بشرية في قلب العاصمة.

وأشار المراسل إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت نحو 103 مسيرات انتحارية بالإضافة إلى عدد من الصواريخ البالستية، في محاولة للحد من تأثير الهجمات الروسية المستمرة على البنى التحتية والمدن، وسط تحذيرات من استمرار هذه الموجة التصعيدية في الأيام المقبلة.