الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة كوبيانسك - أوزلوفوي في مقاطعة خاركوف والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، نتيجة لعمليات حاسمة، حررت بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 120 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، في يوم واحد، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وأكد البيان أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة كوبيانسك - أوزلوفوي في مقاطعة خاركوف"، كما حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة، وقامت بتحييد تشكيلات من 3 كتائب ميكانيكية، وكتائب محمولة جوا، وكتائب هجومية، وكتائب هجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة دروجكوفكا وكونستانتينوفكا وكراماتورسك ونوفودميتروفكا وريزنيكوفكا وسلافيانسك في دونيتسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 120 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة و19 مركبة و6 قطع مدفعية ميدانية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، كما تم تدميرمستودعان للإمداد".

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانيا خسرت أكثر من 415 جنديًا ودبابة في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، كما تم تدمير عتاد ومعدات 7 كتائب هجومية ميكانيكية، وكتيبة "ياغر"، وكتيبة محمولة جوا، وكتيبة هجومية محمولة جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني، قرب بلدات بيليتسكي وجريشينو وزافيدو-كوداشيفو وسوخيتسكي في دونيتسك الشعبية، ونوفوبودجورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 415 جنديا، ودبابة و8 مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة و3 قطع مدفعية ميدانية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكي الصنع".

وبحسب اليبان ، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قامت بتحييد تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات رجانوي وسادكي وسوسنوفكا وخوتين في مقاطعة سومي".

وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من ألوية مشاة ميكانيكية ومدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات فوفتشانسكي خوتورا وزيبينو وبروليتارسكوي وتشوجونوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر قوات كييف أكثر من 170 جنديًا، و14 مركبة و3 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 4 مستودعات للذخيرة والإمدادات".

وأوضحت الوزارة أن "القوات الروسية قصفت منشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى"، كما "قصفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلًا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 154 منطقة".

وتابع البيان: "قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 105 طائرات مسيّرة ثابتة الجناح، و11 صاروخ "هيمارس"، وصاروخ" إس-200" معدّل لمهاجمة أهداف أرضية، كما أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية،حيّدت أكثر من 390 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمّرت 8 مركبات قتالية مدرعة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أليكساندروفكا في دنيبروبيتروفسك، وفيرخنيايا تيرسا وفوزدفيزيفكا وغوركي وزاليزنيخنوي وريزدفيانكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأوضح أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 390 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و21 سيارة".

واستكمل البيان: أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تمكنت من تحييد أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم الجبلي، وألوية الدفاع الساحلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي ماغدالينيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون، كما تم تدمير ما يصل إلى 40 جنديًا، و9 مركبات ومدفع و4 محطات حرب إلكترونية ومستودع وقود.

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكّنت من دحر تشكيلات أوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت كييف أكثر من 210 جنود"، فيما تم تحييد عتاد وأفراد 4 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوا، ولواءين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات كوفشاروفكا، ونيشفولودوفكا، ونوفوسينوفو، وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وبلغت الخسائر أكثر من 210 جنود من قواته، و4 مركبات قتالية مدرعة و27 مركبة وقطعتين من المدفعية غربية الصنع، وتم تدمير رادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكي الصنع، و3 مستودعات للذخيرة.