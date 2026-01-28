قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء 
قد يصاحبها فرص أمطار على شمال الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مع تكون الأتربة العالقة على شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعشوائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الرمال المثارة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ومن المتوقع ان تزداد شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر عندما تتحول الرياح الى شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 21 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 08

السويس 23 08

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 17 07

كاترين 13 03

الطور 21 10

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 21 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 23 16

الفيوم 20 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 11

الأقصر 23 12

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

 
 

