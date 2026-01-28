انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء

قد يصاحبها فرص أمطار على شمال الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مع تكون الأتربة العالقة على شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعشوائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الرمال المثارة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ومن المتوقع ان تزداد شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر عندما تتحول الرياح الى شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 21 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 08

السويس 23 08

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 17 07

كاترين 13 03

الطور 21 10

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 21 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 23 16

الفيوم 20 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 11

الأقصر 23 12

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12



