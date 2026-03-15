بعد التعادل في الكونغو.. محمد ابراهيم يشارك صورة مع نجمي الزمالك

شارك اللاعب محمد ابراهيم نجم الزمالك صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد ابراهيم رفقة عدد من لاعبي الزمالك، بعد التعادل مع أوتوهو.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الكونغو برازفيل عقب خوض مباراة أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 7 ساعات تقريبًا.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.