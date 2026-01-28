قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة

هواتف آيفون
هواتف آيفون
شيماء عبد المنعم

في خطوة غير متوقعة؛ أطلقت شركة آبل، بهدوء تحديث iOS 12.5.8 وiPadOS 12.5.8 لعدد من أجهزتها القديمة، من بينها iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، إلى جانب الجيل الأول من iPad Air وiPad mini 2 وmini 3، وكذلك iPod touch من الجيل السادس.

ويعد هذا التحديث لافتا للنظر؛ كونه يشمل أجهزة يعود تاريخ إطلاق بعضها إلى أكثر من 12 عاما، في سابقة نادرة ضمن سياسة آبل المعروفة بدورات دعم محددة للأجهزة القديمة.

تحديث بلا مزايا لكن بتأثير كبير

التحديث الجديد لا يقدم أي مزايا أو تغييرات على مستوى واجهة الاستخدام، ولا يضيف تقنيات حديثة أو خصائص متقدمة، لكنه يمدد صلاحيات الشهادات اللازمة لتشغيل iMessage وFaceTime وتفعيل الجهاز، ما يجعله ضروريا؛ لضمان استمرار استخدام هذه الأجهزة بعد يناير 2027.

كسر للقاعدة المعتادة

عادة ما تلتزم آبل بنمط واضح في دعم أجهزتها، يشمل خمس إلى ست سنوات من التحديثات الرئيسية، يعقبها عدد محدود من التحديثات الأمنية، قبل أن ينتقل الجهاز إلى مرحلة “المنتجات القديمة” ثم “المنتجات المتوقفة”.

غير أن تحديث iOS 12.5.8 يشكل خروجا عن هذا المسار، إذ إن أجهزة مثل iPhone 5s توقفت عن تلقي التحديثات الكبرى منذ عام 2018، ومع ذلك ما زالت تحظى بصيانة برمجية في عام 2026.


كما يأتي التحديث في وقت تواجه فيه شركة آبل ضغوطا تنظيمية متزايدة في عدة أسواق بشأن إطالة عمر الأجهزة ومكافحة “التقادم المخطط”.

iPhone 5s

جهد تقني غير بسيط

من الناحية التقنية، فإن دعم أجهزة قديمة بمعالجات A7 وقيود ذاكرة صارمة ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب اختبارات خاصة وضمان توافق تحديثات الأمان والشهادات مع أنظمة لم تعد مدعومة بإطارات الحماية الحديثة.


ويشير ذلك إلى أن آبل اختارت استثمار موارد هندسية للحفاظ على التوافق بدل ترك هذه الأجهزة تفقد وظائفها الأساسية تدريجيا.

ما الذي لا يعنيه هذا التحديث؟

رغم أهميته، لا يعني هذا التحديث أن آبل ستعيد دعم أجهزتها القديمة بميزات جديدة أو تمدد الدعم إلى أجل غير مسمى. فالأمر يقتصر على متطلبات تشغيل محددة، وقد لا يتكرر مع تحديثات البنية التحتية المستقبلية.

أكثر من كونه تحديثا تقنيا، يحمل iOS 12.5.8 دلالة على أن سياسة آبل تجاه الأجهزة القديمة قد تكون أكثر مرونة مما توحي به وثائق الدعم الرسمية. كما يبعث برسالة مفادها أن “نهاية الدعم” ليست دائما حدا قاطعا.

تجدر الإشارة إلى أن iOS 12 تم إصداره منذ ثماني سنوات، ومن اللافت أن آبل لا تزال تقدم دعما لهذه الأجهزة القديمة، وقد سبق للشركة أن أطلقت تحديثا أمنيا لهواتف iPhone 5s وiPhone 6 في عام 2023، مما يعكس حرصها على صيانة الأجهزة الأقدم قدر الإمكان.

التثدي
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
فوائد شرب الماء بالليمون
