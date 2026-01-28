روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ حول العملية الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا، أن الولايات المتحدة لا تحارب فنزويلا ولا تحتل أراضيها.





وجاء في بيان روبيو: "لا تشن حرب ضد فنزويلا، ونحن لم نحتل البلاد. لا توجد قوات أمريكية على أراضي فنزويلا".





وأكد الوزير الأمريكي على التوصيف الرسمي للإجراءات الأمريكية، طالبًا تسميتها بـ "الحجر الصحي" وليس "الحصار". وقال روبيو: "للتوضيح: هذا حجر صحي، وليس حصارا. الحصار هو عمل حربي".





وأضاف أن هذا "الحجر الصحي" كان "فعالا للغاية" ووفر للولايات المتحدة وسيلة ضغط، في إشارة إلى الإجراءات البحرية والاقتصادية التي تهدف إلى عزل النظام الفنزويلي.

وسبق أن دافع روبيو بقوة عن العملية العسكرية في كراكاس، واصفا إياها بأنها "نجاح تاريخي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة اعتقلت مادورو وزوجته سيليا فلوريس، "دون فقدان أي حياة أمريكية أو احتلال عسكري مستمر". وأضاف: "التاريخ لا يقدم العديد من الأمثلة على تحقيق الكثير بتكلفة ضئيلة إلى هذا الحد".