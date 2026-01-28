قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، خطتها المتكاملة للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1447هـ / 2026م. 

يأتي ذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية داخل المساجد وخارجها، وتعزيز الوعي الديني، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.

الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026

  • أولًا: الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد الكبرى بالقاهرة:

تشمل المساجد الكبرى:
مسجد سيدنا الإمام الحسين
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسجد العلي العظيم بألماظة

وتتضمن فعاليات مسجد سيدنا الإمام الحسين:
(29) تلاوة يومية من قراء دولة التلاوة، (29) درس عصر للأئمة النابغين، (29) ليلة تراويح (20 ركعة) بإمامة كبار القراء، (29) درس تراويح على مدار الشهر، (28) ملتقى فكريا شاملا بعد صلاة التراويح.

أما مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فيستضيف (29) تلاوة قبل أذان المغرب، (29) ليلة تراويح (20 ركعة)، (29) درس تراويح، بالإضافة إلى جولات تعريفية رسمية للأسر المصرية داخل المسجد ودور القرآن الكريم، مع تنظيم فقرات روحية مخصصة للأطفال.

وتشهد المساجد الأخرى (العلي العظيم بألماظة، العزيز الحكيم بالمقطم) إقامة (29) ليلة تراويح (8 ركعات)، (29) درس تراويح، إلى جانب الملتقيات الفكرية الرئيسة بمساجد: السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا عمرو بن العاص.

كما يُخصَص مسجد الرحمن الرحيم لعقد ملتقى الواعظات بعد اعتماد المرشحات من مجمع البحوث الإسلامية.

  • ثانيًا: الأنشطة الدعوية داخل المديريات الإقليمية:

- برامج للأطفال والناشئة بعد درس العصر في (38,000) مسجد من مساجد الجمهورية، يومي: الأحد، والأربعاء أسبوعيًّا.

- الملتقى الفكري الرئيس: (754) ملتقى بعد صلاة التراويح في (26) مسجدًا جامعًا.
- الملتقيات الفرعية: (11,484) ملتقى في (396) إدارة فرعية، ينفذها نخبة من الأئمة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

- دروس العصر للأئمة: أكثر من (1,100,000) درس، إلى جانب أكثر من (1,100,000) ترويحة تراويح قصيرة يوميًا.

  • ثالثًا: الأنشطة الدعوية خارج المساجد:

قوافل الشباب والرياضة: (5,210) قافلة بمراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، صباح كل يوم أربعاء.

قوافل الرحمة والمواساة: (54) قافلة بالمستشفيات ودور رعاية الأطفال والمسنين، من الأحد إلى الخميس، بمشاركة أئمة وواعظات الأوقاف.

- معرض فيصل الرمضاني: (5) ندوات كبرى بعد صلاة التراويح، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- الصالون الثقافي الرمضاني: (110) صالونات ثقافية، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، في المكتبات العامة وقصور الثقافة.

- صالون في محبة الوطن "حدوتة رمضانية": (10) ندوات للأطفال بحي السيدة زينب، بمشاركة أئمة وواعظات.

- قوافل شركات البترول: (84) قافلة داخل مساجد حقول البترول، بإمامة نخبة من الأئمة.

  • رابعًا: الأنشطة الدعوية الإعلامية:

تشمل تسجيل حلقات مع قنوات: إكسترا نيوز، ومصر المستقبل، والأولى المصرية، والنيل للدراما، وموقع أخبار اليوم، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو قصيرة، ومطويات، ومقالات تنشر على منصة وزارة الأوقاف الرقمية، وصفحة الوزارة على فيسبوك، وعدد من الصحف القومية.

  • خامسًا: الأنشطة القرآنية بالمديريات الإقليمية:

إجمالي المقارئ: (3,640) مقرأة للجمهور، (471) مقرأة للأئمة، (890) مقرأة للأعضاء، (28) مقرأة نموذجية، (5) مقارئ للنساء، (54) مقرأة للأئمة المتقنين، (107) مقارئ للواعظات، (11) مقرأة لسورة الكهف، (2,308) جلسة لمقرأة الفجر، بإجمالي آلاف الجلسات طوال الشهر.

ختم القرآن الكريم: (264) ختمة خلال الشهر عبر المقارئ المختلفة.

مراكز التحفيظ: (13) مركزًا لتأهيل القراء والجمهور.

برنامج التحفيظ عن بعد: (712) جلسة.

  • سادسًا: الشعائر والبرامج الخاصة بشهر رمضان:

موائد رمضان: (269) مائدة داخل المساجد.
الاعتكاف: (4,812) مسجدًا معتمدًا.

صلاة التهجد: (9,719) مسجدًا معتمدًا.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الروحانية خلال الشهر الكريم، وغرس القيم الدينية والأخلاقية، وتمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية والقرآنية، مع نشر الفكر الصحيح، وإعداد أجيال واعية، وتهيئة المجتمع للارتقاء الروحي والثقافي خلال شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026 وزارة الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026 الأوقاف شهر رمضان رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

وزير البترول : مصر تمضي بخطوات ثابتة لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة

وزير البترول: مصر تمضي بخطوات ثابتة لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة

حماية المستهلك

حماية المستهلك يستعرض الجهود الرقابية المشددة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد