الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026

أعلنت وزارة الأوقاف، خطتها المتكاملة للأنشطة الدعوية والقرآنية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1447هـ / 2026م.

يأتي ذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية داخل المساجد وخارجها، وتعزيز الوعي الديني، وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.

الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026

أولًا: الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد الكبرى بالقاهرة:

تشمل المساجد الكبرى:

مسجد سيدنا الإمام الحسين

مسجد سيدنا عمرو بن العاص

مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

مسجد العلي العظيم بألماظة

وتتضمن فعاليات مسجد سيدنا الإمام الحسين:

(29) تلاوة يومية من قراء دولة التلاوة، (29) درس عصر للأئمة النابغين، (29) ليلة تراويح (20 ركعة) بإمامة كبار القراء، (29) درس تراويح على مدار الشهر، (28) ملتقى فكريا شاملا بعد صلاة التراويح.

أما مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فيستضيف (29) تلاوة قبل أذان المغرب، (29) ليلة تراويح (20 ركعة)، (29) درس تراويح، بالإضافة إلى جولات تعريفية رسمية للأسر المصرية داخل المسجد ودور القرآن الكريم، مع تنظيم فقرات روحية مخصصة للأطفال.

وتشهد المساجد الأخرى (العلي العظيم بألماظة، العزيز الحكيم بالمقطم) إقامة (29) ليلة تراويح (8 ركعات)، (29) درس تراويح، إلى جانب الملتقيات الفكرية الرئيسة بمساجد: السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا عمرو بن العاص.

كما يُخصَص مسجد الرحمن الرحيم لعقد ملتقى الواعظات بعد اعتماد المرشحات من مجمع البحوث الإسلامية.

ثانيًا: الأنشطة الدعوية داخل المديريات الإقليمية:

- برامج للأطفال والناشئة بعد درس العصر في (38,000) مسجد من مساجد الجمهورية، يومي: الأحد، والأربعاء أسبوعيًّا.

- الملتقى الفكري الرئيس: (754) ملتقى بعد صلاة التراويح في (26) مسجدًا جامعًا.

- الملتقيات الفرعية: (11,484) ملتقى في (396) إدارة فرعية، ينفذها نخبة من الأئمة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

- دروس العصر للأئمة: أكثر من (1,100,000) درس، إلى جانب أكثر من (1,100,000) ترويحة تراويح قصيرة يوميًا.

ثالثًا: الأنشطة الدعوية خارج المساجد:

قوافل الشباب والرياضة: (5,210) قافلة بمراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، صباح كل يوم أربعاء.

قوافل الرحمة والمواساة: (54) قافلة بالمستشفيات ودور رعاية الأطفال والمسنين، من الأحد إلى الخميس، بمشاركة أئمة وواعظات الأوقاف.

- معرض فيصل الرمضاني: (5) ندوات كبرى بعد صلاة التراويح، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- الصالون الثقافي الرمضاني: (110) صالونات ثقافية، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، في المكتبات العامة وقصور الثقافة.

- صالون في محبة الوطن "حدوتة رمضانية": (10) ندوات للأطفال بحي السيدة زينب، بمشاركة أئمة وواعظات.

- قوافل شركات البترول: (84) قافلة داخل مساجد حقول البترول، بإمامة نخبة من الأئمة.

رابعًا: الأنشطة الدعوية الإعلامية:

تشمل تسجيل حلقات مع قنوات: إكسترا نيوز، ومصر المستقبل، والأولى المصرية، والنيل للدراما، وموقع أخبار اليوم، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو قصيرة، ومطويات، ومقالات تنشر على منصة وزارة الأوقاف الرقمية، وصفحة الوزارة على فيسبوك، وعدد من الصحف القومية.

خامسًا: الأنشطة القرآنية بالمديريات الإقليمية:

إجمالي المقارئ: (3,640) مقرأة للجمهور، (471) مقرأة للأئمة، (890) مقرأة للأعضاء، (28) مقرأة نموذجية، (5) مقارئ للنساء، (54) مقرأة للأئمة المتقنين، (107) مقارئ للواعظات، (11) مقرأة لسورة الكهف، (2,308) جلسة لمقرأة الفجر، بإجمالي آلاف الجلسات طوال الشهر.

ختم القرآن الكريم: (264) ختمة خلال الشهر عبر المقارئ المختلفة.

مراكز التحفيظ: (13) مركزًا لتأهيل القراء والجمهور.

برنامج التحفيظ عن بعد: (712) جلسة.

سادسًا: الشعائر والبرامج الخاصة بشهر رمضان:

موائد رمضان: (269) مائدة داخل المساجد.

الاعتكاف: (4,812) مسجدًا معتمدًا.

صلاة التهجد: (9,719) مسجدًا معتمدًا.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الروحانية خلال الشهر الكريم، وغرس القيم الدينية والأخلاقية، وتمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية والقرآنية، مع نشر الفكر الصحيح، وإعداد أجيال واعية، وتهيئة المجتمع للارتقاء الروحي والثقافي خلال شهر رمضان المبارك.