الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

وضعت وزارة الأوقاف إطارًا تنظيميًا واضحًا للاعتكاف خلال العام 2026 ميلاديًا، الموافق 1447 هجريًا، حيث قررت قصر إقامته على المساجد الجامعة التي تُقام بها صلاة الجمعة فقط، شريطة أن تكون معتمدة رسميًا من الوزارة، وأن يتم الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمتها، مع تحمل إدارات الأوقاف المختصة كامل المسؤولية، والالتزام بالاستعدادات الصحية والتنظيمية اللازمة، والتفرغ التام للعبادة طوال فترة الاعتكاف.

وفي سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ترأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا ضم الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وعددًا من قيادات الوزارة، لبحث الجاهزية لاستقبال الشهر الكريم، ومناقشة مختلف الجوانب الدعوية والفكرية والتنظيمية المرتبطة بالخطة الرمضانية داخل المساجد وعلى المنصات الإلكترونية.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أهمية الارتقاء بدور المسجد وتعظيم رسالته في نشر معاني الروحانية والسمو، وترسيخ قيم التراحم والكرم، وكافة القيم الرفيعة التي تميز شهر رمضان المبارك.

كما تناول الاجتماع محاور العمل الدعوي المقرر تنفيذها خلال الشهر الفضيل، وآليات دعم الخطاب الديني الرشيد، وتعزيز قيم الاعتدال والتوازن، مع التأكيد على دور المسجد في بناء الوعي الديني والفكري، وبث روح الأمل والسمو الروحي والتراحم بين أفراد المجتمع، بما يتناسب مع مكانة شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن.

وشهد اللقاء مناقشة تفصيلية لخطط الدروس اليومية، والمقارئ القرآنية، وبرامج الأئمة والواعظات، إضافة إلى ضوابط صلوات التراويح والاعتكاف والتهجد، والملتقيات الفكرية المقترحة، ووسائل النقل، وآليات التغطية والعرض الإعلامي للأنشطة الرمضانية.

269 مائدة إفطار في رمضان

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاجتماع استعرض محاور الخطة الرمضانية والتي تشمل تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ونشر قيم الاعتدال والتوازن، وترسيخ دور المسجد كمركز إشعاع للوعي الديني والاجتماعي، بما يعكس روحانية الشهر الفضيل وقيمه النبيلة من تراحم وتكافل.

مشروع المائدات الرمضانية.. ومحافظة القاهرة في المقدمة

وكشف "رسلان" عن أن الوزارة ستقيم هذا العام 269 مائدة إفطار موزعة على مساجد جميع المحافظات، لتقديم وجبات إفطار جماعية مجانية تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا وعابري السبيل، لافتًا إلى أن هذه الأرقام "مرشحة للزيادة" وفقًا للاحتياجات الفعلية خلال الشهر.