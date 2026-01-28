قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

وضعت وزارة الأوقاف إطارًا تنظيميًا واضحًا للاعتكاف خلال العام 2026 ميلاديًا، الموافق 1447 هجريًا، حيث قررت قصر إقامته على المساجد الجامعة التي تُقام بها صلاة الجمعة فقط، شريطة أن تكون معتمدة رسميًا من الوزارة، وأن يتم الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمتها، مع تحمل إدارات الأوقاف المختصة كامل المسؤولية، والالتزام بالاستعدادات الصحية والتنظيمية اللازمة، والتفرغ التام للعبادة طوال فترة الاعتكاف.

وفي سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ترأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا ضم الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وعددًا من قيادات الوزارة، لبحث الجاهزية لاستقبال الشهر الكريم، ومناقشة مختلف الجوانب الدعوية والفكرية والتنظيمية المرتبطة بالخطة الرمضانية داخل المساجد وعلى المنصات الإلكترونية.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أهمية الارتقاء بدور المسجد وتعظيم رسالته في نشر معاني الروحانية والسمو، وترسيخ قيم التراحم والكرم، وكافة القيم الرفيعة التي تميز شهر رمضان المبارك.

كما تناول الاجتماع محاور العمل الدعوي المقرر تنفيذها خلال الشهر الفضيل، وآليات دعم الخطاب الديني الرشيد، وتعزيز قيم الاعتدال والتوازن، مع التأكيد على دور المسجد في بناء الوعي الديني والفكري، وبث روح الأمل والسمو الروحي والتراحم بين أفراد المجتمع، بما يتناسب مع مكانة شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن.

وشهد اللقاء مناقشة تفصيلية لخطط الدروس اليومية، والمقارئ القرآنية، وبرامج الأئمة والواعظات، إضافة إلى ضوابط صلوات التراويح والاعتكاف والتهجد، والملتقيات الفكرية المقترحة، ووسائل النقل، وآليات التغطية والعرض الإعلامي للأنشطة الرمضانية.

269 مائدة إفطار في رمضان 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، في تصريح خاص لـ صدى البلد،  أن الاجتماع استعرض محاور الخطة الرمضانية والتي تشمل تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ونشر قيم الاعتدال والتوازن، وترسيخ دور المسجد كمركز إشعاع للوعي الديني والاجتماعي، بما يعكس روحانية الشهر الفضيل وقيمه النبيلة من تراحم وتكافل.

مشروع المائدات الرمضانية.. ومحافظة القاهرة في المقدمة

وكشف "رسلان" عن أن الوزارة ستقيم هذا العام 269 مائدة إفطار موزعة على مساجد جميع المحافظات، لتقديم وجبات إفطار جماعية مجانية تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا وعابري السبيل، لافتًا إلى أن هذه الأرقام "مرشحة للزيادة" وفقًا للاحتياجات الفعلية خلال الشهر.

الأوقاف الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

الدولار _ صورة أرشيفية

دون الـ 47 جنيها بيعا وشراء.. سعر الدولار في البنوك بختام الأربعاء

جانب من الاجتماع

مصر تشارك بـ 175 شركة في معرض جلفود دبي 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة تُصدر ضوابط تنظم عمل جهات تحصيل المستحقات المالية في أنشطة القطاع

بالصور

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد