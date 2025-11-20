استبعاد ترامب من جنازة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتلق دعوة لحضور جنازة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، المقرر إقامتها اليوم الخميس.

وجرت العادة أن يشارك الرئيس الأمريكي في جنازات الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين، إلا أن العلاقة بين تشيني وترامب كانت قد توترت بشدة عقب أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، بعدما وجه تشيني انتقادات علنية لترامب دعماً لحملة ابنته ليز تشيني عام 2022.

وكان ترامب قد هاجم ليز تشيني مرارًا منذ دورها كنائبة لرئيس لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، ووصلت حد قوله العام الماضي إنها تستحق أن "تصوب الأسلحة نحو وجهها". كما أعلنت ليز تشيني في انتخابات نوفمبر الماضي تصويتها للديمقراطية كامالا هاريس، مؤكدة أن والدها فعل الشيء نفسه.

وتوفي ديك تشيني في وقت سابق من الشهر الجاري عن عمر ناهز 84 عامًا نتيجة مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض قلبية ووعائية.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على عدم توجيه الدعوة للرئيس ترامب.