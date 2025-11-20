قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
استبعاد ترامب من جنازة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتلق دعوة لحضور جنازة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، المقرر إقامتها اليوم الخميس.

وجرت العادة أن يشارك الرئيس الأمريكي في جنازات الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين، إلا أن العلاقة بين تشيني وترامب كانت قد توترت بشدة عقب أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، بعدما وجه تشيني انتقادات علنية لترامب دعماً لحملة ابنته ليز تشيني عام 2022.

وكان ترامب قد هاجم ليز تشيني مرارًا منذ دورها كنائبة لرئيس لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، ووصلت حد قوله العام الماضي إنها تستحق أن "تصوب الأسلحة نحو وجهها". كما أعلنت ليز تشيني في انتخابات نوفمبر الماضي تصويتها للديمقراطية كامالا هاريس، مؤكدة أن والدها فعل الشيء نفسه.

وتوفي ديك تشيني في وقت سابق من الشهر الجاري عن عمر ناهز 84 عامًا نتيجة مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض قلبية ووعائية.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على عدم توجيه الدعوة للرئيس ترامب.

