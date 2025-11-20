الجيش الباكستاني يعلن مقتل 23 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"

أكد الجيش الباكستاني، مقتل 23 مسلحا خلال عمليتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن في مقاطعة "كورام" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكر راديو باكستان، اليوم الخميس - بأن قوات الأمن نفذت العملية الأولى استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل 12 منهم.



وأضافت الإدارة، أن القوات الأمنية تمكنت خلال العملية الثانية من تصفية 11 مسلحا، مشيرة إلى أن عمليات التطهير مستمرة في المقاطعة من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".