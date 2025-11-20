قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كفتة داود باشا.

طريقة عمل كفتة داود باشا

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 بصلة مفرومة.

نص كيلو طماطم معصورة بدون قشر

ملعقة معجون طماطم

فلفل احمر حار

قرفة اختيارى

1 كوب من الماء.

2 فص من الثوم المفروم.

1 ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من النعناع الجاف. اختيارى

ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الزيت.

ربع ملعقة بهارات

2 ملعقة من البقسماط الناعم.( كعك مطحون)

طريقة عمل كفتة داوود باشا

نقوم بإحضار طبق عميق ، ثم نقوم بإضافة كلاً من اللحم المفروم والقرفة والملح والفلفل مع مزج المكونات جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة البقسماط إلى الخليط السابق مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

نقوم بتشكيل اللحم إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.

نقوم بإحضار مقلاة مع إضافة الزيت لها ، ثم نقوم بإضافة كرات اللحم مع التقليب برفق لمدة 5 دقائق ثم نقوم برفعها من على النار.

نقوم بإضافة البصل المفروم والفلفل الحار إلى المقلاة مع التقليب حتى يذبل لونه ، ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم أيضا مع التقليب لمدة دقيقتين.

نقوم بإضافة الطماطم والمعجون إلى مزيج البصل والثوم ثم نقوم بإضافة كرات اللحم إلى الخليط مع التقليب برفق حتى تتجانس كافة المكونات.

نقوم بإضافة الماء والفلفل الأسود والنعناع الجاف والملح ونترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

نقوم برفع الخليط من على النار.