درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر من أجواء خريفية متقلبة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، نهارا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة

ولا تزال الشبورة المائية الكثيفة تؤثر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة.

استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 29 درجة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 28 16

بنها 28 17

دمنهور 27 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 17

بورسعيد 28 19

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 29 16

رفح 28 15

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 22 10

الطور 28 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 27 17

العلمين 25 16

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 24 11

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 18

الشلاتين 30 20

حلايب 27 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 28 12

أسيوط 28 12

سوهاج 30 16

قنا 31 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 32 18