تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025| تفاصيل

يشكِّل الطقس عاملًا مؤثرًا في تفاصيل الحياة اليومية للأفراد، وتتزايد أهميته مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع نظرًا لرغبة الكثيرين في التخطيط للخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالأجواء المفتوحة سعيًا لقضاء وقت مرحٍ مع الأسرة أو الأصدقاء بعيدًا عن ضغوط العمل والدراسة، لذا تصبح متابعة أحوال الطقس ضرورة لمعرفة ما إذا كانت الأجواء مستقرة أو تحمل تقلبات مفاجئة قد تؤثر على هذه الخطط وتمنع البعض من ممارسة أنشطتهم المفضلة في الهواء الطلق.

تحذير من هيئة الارصاد لقائدي المركبات

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا لقائدي المركبات مع اقتراب ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس، إذ تتوقع تشكل شبورة مائية كثيفة تمتد على نطاق واسع من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يستوجب مزيدًا من اليقظة على الطرق الحيوية خلال فترات الصباح المبكر.

انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الشبورة المائية المرتقبة ستكون أكثر تركُّزًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض واضح في مستوى الرؤية الأفقية، مما قد يؤثر على سيولة الحركة المرورية ويضاعف من مخاطر القيادة في تلك الساعات.

توصيات السلامة المرورية

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات المرور وتهدئة السرعة وتشغيل مصابيح الضباب، مؤكدة أن اتباع إجراءات الحيطة يُسهم في الحد من احتمالات الحوادث وضمان سلامة الجميع على مختلف الطرق المتضررة بالشبورة.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

كما أشارت التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة وضعيفة التأثير على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، إلى جانب ظهور بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على مختلف المدن المصرية كما يلى:

القاهرة

العظمى 29

الصغرى 18

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 17

مطروح

العظمى 24

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 30

الصغرى 16

قنا

العظمى 31

الصغرى 17

أسوان

العظمى 33

الصغرى 19