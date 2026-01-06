حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» ، البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي تتناول جوانب مهمة من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، من خلال حوار خاص مع الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور.

اتفاق عرفات وأبو مازن على دور حسن عصفور

وكشف البرومو، أن الحلقة تتطرق إلى اتفاق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس «أبو مازن»، حول أهمية الدور السياسي الذي لعبه حسن عصفور داخل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، في مرحلة دقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية.

قربه من البنية السياسية لحركة فتح

وتستكمل الحلقة الحوار مع حسن عصفور، حيث يكشف عن اقترابه الشديد من البنية السياسية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودوره داخل أروقة صنع القرار، وما شهده من كواليس سياسية لم تُكشف من قبل.

أول مهمة خارجية ممثلًا عن فتح

وتتناول الحلقة أسباب اختيار الرئيس الراحل ياسر عرفات «أبو عمار» له ليكون ممثلًا لحركة فتح في تونس خلال أول زيارة خارجية، كما تتطرق إلى رغبة الحزب الشيوعي آنذاك في أن يكون عصفور ممثلًا له، والدلالات السياسية وراء هذا الاختيار في تلك المرحلة.

علاقته بمؤسسي حركة حماس

كما يناقش الحوار طبيعة العلاقة التي جمعت حسن عصفور بمؤسسي حركة حماس، والخلفيات السياسية التي حكمت تلك العلاقة، في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني آنذاك.