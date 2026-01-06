قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
توك شو

حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» ، البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي تتناول جوانب مهمة من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، من خلال حوار خاص مع الكاتب والمفكر الفلسطيني البارز حسن عصفور.

اتفاق عرفات وأبو مازن على دور حسن عصفور

وكشف البرومو، أن الحلقة تتطرق إلى اتفاق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس «أبو مازن»، حول أهمية الدور السياسي الذي لعبه حسن عصفور داخل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، في مرحلة دقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية.

قربه من البنية السياسية لحركة فتح

وتستكمل الحلقة الحوار مع حسن عصفور، حيث يكشف عن اقترابه الشديد من البنية السياسية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودوره داخل أروقة صنع القرار، وما شهده من كواليس سياسية لم تُكشف من قبل.

أول مهمة خارجية ممثلًا عن فتح

وتتناول الحلقة أسباب اختيار الرئيس الراحل ياسر عرفات «أبو عمار» له ليكون ممثلًا لحركة فتح في تونس خلال أول زيارة خارجية، كما تتطرق إلى رغبة الحزب الشيوعي آنذاك في أن يكون عصفور ممثلًا له، والدلالات السياسية وراء هذا الاختيار في تلك المرحلة.

علاقته بمؤسسي حركة حماس

كما يناقش الحوار طبيعة العلاقة التي جمعت حسن عصفور بمؤسسي حركة حماس، والخلفيات السياسية التي حكمت تلك العلاقة، في ظل تعقيدات المشهد الفلسطيني آنذاك.

الرئيس الفلسطيني حركة فتح الجلسة سرية

