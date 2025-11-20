الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية ..ولبنان بيوم الاستقلال

أ ش أ

بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ادجارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية.



وأوفد الرئيس السيسي، السيد محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية لاتفيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث السيد رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأفد الرئيس السيسي ، السيد عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية اللبنانية بالقاهرة ، للتهنئة بهذه المناسبة.