سيبك من الطلبات وركز في الانفرادات.. إعلان جديد لـ حسام حسن وشوبير

ظهر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني رفقة مصطفي شوبير حارس مرمى فريق الكرة لـ النادي الأهلي في إعلان لإحدي الشركات الخاصة بـ التمويل.



وجاء فحوى الإعلان الذي ظهر به الثنائي مدرب منتخب مصر حسام حسن وحارس النادي الأهلي مصطفي شوبير على النحو التالي: الكابتن قال كلمته!



لو عايزين نكسب يبقى لازم نركز! وعشان كده محتاجين نفضي دماغنا للكورة عشان نجيب البطولة! متشغلش دماغك بأي حاجة ليها علاقة بالفلوس



وخليها على حالا! اشتري وقسّط اللي انت عايزه بكارت حالا وهتقدر تستثمر وتكسب جوائز كتير من على الأبلكيشن! سيبك من الطلبات وركز في الانفرادات!



تصريحات مثيرة لـ الجدل لـ حسام حسن



أثارت تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عقب إنتهاء مباراة الفراعنة الكبار ونظيره كاب فيردي فى تحديد المركز الثالث والرابع بـ دورة الإمارات الودية الدولية غضب مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي والمنتخب الأول.



وحقق منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث في بطولة العين الودية الدولية بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة فى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.



وأفادت مصادر مقربة من مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي أن حالة من الغضب تملكت مصطفي محمد من تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني والتي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.



كان حسام حسن المدرب الفني لـ منتخب مصر الوطني قال فى تصريحات عقب إنتهاء لقب الفراعنة الكبار وكاب فيردي بدورة الإمارات الودية الدولية: لدي 2 محترفين وربع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومصطفي محمد يسير على سطر ويترك سطر.وذكرت المصادر أن مصطفي محمد زعلان من حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني حيث يري أن تصريحات العميد تقليل منه وتؤثر على تجربته الإحترافية فى الدوري الفرنسي.أشارت المصادر إلي أن مصطفي محمد يري أنه يبذل مجهودا لدي تواجده بصفوف منتخب مصر الوطني فى البطولات القارية والدولية وسبق وأن أحرز عديد الأهداف لـ الفراعنة الكبار فى المسابقات القارية.