سب وتشهير .. بلاغ جديد من الموسيقار عاطف إمام ضد الفنان مصطفى كامل

تقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق، ببلاغ في مباحث الانترنت ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.

وأرفق المستشار فهد مرزوق المحامي دفاع الموسيقار عاطف إمام بالبلاغ فلاشة تحتوي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان مصطفى كامل خلال اجتماع مع اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين قال فيه "ده واحد بيموت ناس وبيستثني نفسه" كما قال "لما أحالته للتأديب الناس قالتلي حرام عشان ولاده.. زعلانين من التأديب بسبب لجنة العلاج هيضره العلاج ومضرهوش التحرش".

وقال مرزوق أنه فوجئ بعدة تقارير تشير إلى أن المقصود من كلام مصطفى كامل نقيب الموسيقيين هو موكله خاصة أنه كان مسؤولا عن لجنة العلاج التي تحدث عنها.

فهد مرزوق المحامي

وكان تقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق ورئيس لجنة الخدمات داخل النقابة، ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متهمًا إياه بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف على قرار صادر عن مجلس التأديب، حيث أحيل إلى مجلس التأديب ورفض النقيب تسليمه صورة من قرار المجلس، فضلًا عن حجب النقابة القرار دون وجه حق.

وقال المستشار فهد مرزوق دفاع الموسيقار عاطف إمام إنهم توجهوا إلى نقابة الموسيقيين للتقرير بالطعن بالاستئناف والحصول على صورة رسمية من قرار المجلس.

كان اتهم البلاغ الذي حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره "منعًا من ممارسة حق قانوني أصيل" يكفله القانون المصري واللوائح الداخلية للنقابة.

وفي تفاصيل البلاغ، أشار مرزوق إلى أن موكله تعرّض لتجاوزات إدارية متكررة، أبرزها تعطيل وصول القرار التأديبي إليه في الوقت القانوني المناسب، ما يُعد إخلالًا بمبدأ الشفافية ويطرح علامات استفهام حول آلية إدارة الملفات القانونية داخل النقابة.