اقتصاد

رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا

محمد صبيح

أعلنت البورصة المصرية عن الإطلاق الرسمي لأول تطبيقاتها الذكية على الهواتف المحمولة تحت اسم " البورصة المصرية EGX"، وذلك يوم الأحد الموافق ١٧-أغسطس-٢٠٢٥.. يأتي ذلك في إطار خطتها المتكاملة للتحول الرقمي وتماشياً مع مجهوداتها المستمرة لزيادة الشفافية وتوسيع قنوات التواصل داخل سوق الأوراق المالية.

ويُعد هذا التطبيق خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين المستثمرين والمتعاملين من متابعة تطورات السوق بسهولة وفاعلية، إلى جانب بناء جسور تواصل مباشرة مع مختلف أطراف مجتمع أسواق المال.

وسيُطرح التطبيق في نسخته التجريبية الأولى، ليتيح للمستخدمين فرصة استكشاف خصائصه وتجربته بشكل مباشر، مع إمكانية تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطويره بما يلبي احتياجاتهم عبر "منصة حوار البورصة"، وذلك حرصا من البورصة المصرية على تجديد التزامها بمبدأ الحوار المجتمعي، من خلال إشراك المستثمرين والمهتمين في عملية تطوير أدوات السوق، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة لجميع الأطراف.

ويتميز التطبيق بتقديم محتوى تفاعلي محدث ودقيق يشمل:

  • أحدث أخبار السوق.
  • بيانات الأوراق المالية المقيدة.
  • ملخصات المؤشرات وأبرز التحركات.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ولا سيما المستهدف رقم (60) المتعلق بـ "تطوير النظم والتطبيقات المعمول بها في البورصة"، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع من كفاءته المعلوماتية ويُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات مبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

أسواق المال البورصة المصرية سوق الأوراق المالية مجتمع أسواق المال البورصة المصرية EGX تطبيق البورصة المصرية

