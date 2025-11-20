قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: نحن في زمن فتنٍ متلاحقة.. ونحتاج لدعوةٍ صادقة

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا في عصرٍ قد كثرت فيه الفتنُ ظهورًا وخفاءً، فنحن في حاجةٍ ماسّة إلى دعوةٍ صادقة. 

وأضاف: في ختام سورة الشعراء برنامجٌ لمن أراد أن يبدأ التربية من جديد؛ يقول ربُّنا سبحانه وتعالى وكأنه يضع لنا دستور ذلك: {فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ * وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ}.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله سبحانه وتعالى يذكّرنا أولًا بأنَّه لابد من عنوانٍ لتربيتنا؛ فهلمّ نعلّم أبناءنا الإيمان بالله وتوحيده، ونعلّمهم أنهم مكلَّفون في هذه الحياة بأمرٍ ونهي، ونعلّمهم أن هناك توفيقًا من الله وخذلانًا، وأن هناك آخرةً فيها حساب: فيها ثوابٌ وفيها عقاب، فيها جنّةٌ وفيها نار.

هيا بنا نعلّم أبناءنا كيف يحبّون الله ورسوله، وكيف يترجمون هذا الحبّ سلوكًا في حياتهم. ولنبدأ من جديد وكأننا لم نسمع بهذا من قبل؛ لنُخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولا نيأس من كثرة الفساد من حولنا.


ابدأ بنفسك ثم بمن تعول… ابدأ بنفسك ثم بمن يليك: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}.

وكيف تكون العلاقة؟
أهي علاقةُ هيمنةٍ وتسلّط؟
أم علاقةُ رحمةٍ كما قال ﷺ: «إنما أنا لكم مثل الوالد للولد»؟

فإن عصوك فلا تجعل رضاهم دافعًا لك ولا مانعًا، بل اصبرْ واثبُت على طريقك وأنت تربي أبناءك والجيل الذي بعدك. واعلم أن الاستعانة بالله والتعلق به سبحانه ضرورة؛ فهو الهادي وهو الموفق. فاجعل قلبك دائمًا معلقًا بالله؛ اتخذ الأسباب ولا تعتمد عليها، سر في الطريق، ضع المنهج، ثم علِّق قلبك بالله… وقبل ذلك علّق قلبك بالله… ومع ذلك علّق قلبك بالله: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ}
يراك في نشاطك وحركتك، ويراك في إخلاصك وعبادتك، ويراك في كل أحوالك.

ثم بعد ذلك يعالجُ ربُّنا البيئةَ الخارجية التي لن تدعك تسير في تربية الناس وقلوب الناس على التعلق برب الناس؛ فهناك من المفسدين مَن يشوّش عليك دينك وأمرك: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ}.
لابد أن نعلم أنه كذّاب لأنه لا يريد وجه الله، وهو آثمٌ مؤثَّمٌ عند الله؛ فجاء التعبير بصيغة المبالغة  "فعيل": {أَثِيمٍ}.
فـ{يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ}. وقد يكون هذا حال كثيرين إذا انحرفوا عن شرع الله؛ يسمعون من هنا وهناك. والنبي ﷺ يقول: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» — أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه باعتباره ضابطًا للتوثيق.

لكن شاع القيل والقال، وشاع الكذب بين الناس، حتى بُنيت عقولٌ هشّةٌ تقبل كل ما يقال لها — صوابًا كان أو خطأ — {يُلْقُونَ السَّمْعَ} لا يتثبتون من شيء، ولا يزنون الأخبار بميزان الشرع والعقل، {وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ}.

كلامٌ لا يصدر إلا من العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، وموقفٌ تربويّ باقٍ إلى يوم القيامة يرشدنا إليه ربُّنا في كتابه العزيز.

 وختم : فهيّا بنا نبدأ، معلّقين قلوبنا بعرش الرحمن، سائرين إليه على بصيرة، ناظرين إلى لقائه سبحانه وتعالى.

ختام سورة الشعراء الفتنُ كيف نحمي انفسنا من الفتن العودة لله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يعلن عن عقوبات أمريكية مرتقبة ضد روسيا .. ويؤكد حل الصراع الأوكراني

زيارة نتنياهو للجولان

زيارة نتنياهو للجولان تشعل الجدل .. تل أبيب تثبت شروطها الأمنية في الجنوب السوري

الجيش الإسرائيلي القضاء على 6 مسلحين

الجيش الإسرائيلي: القضاء على 6 مسلحين وتوقيف 5 خرجوا من نفق شرق رفح

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد