المصريون يهيمنون على تعاملات البورصة في أسبوع.. والأجانب والعرب يتجهون لجني الأرباح

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء المؤشرات، وسط هيمنة واضحة للمستثمرين المصريين على التداولات، مع تسجيل الأجانب والعرب صافى بيع ملحوظ.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30": تراجع 0.65% عند 35576.42 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": ارتفع 0.26% إلى 10607.85 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": صعد 0.1% مسجلًا 14236.18 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفض 0.4% إلى 43676.56 نقطة.

مؤشر تميز: هبط 4.62% عند 16877.48 نقطة.

تفاصيل التعاملات

سجلت تعاملات المصريين 90% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 6.5% للأجانب و3.5% للعرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وحقق الأجانب صافى بيع قدره 212.7 مليون جنيه، والعرب صافى بيع 128.3 مليون جنيه.

منذ بداية العام، بلغت حصة المصريين 88.6% من قيمة التداولات، مقابل 5.7% للأجانب و5.7% للعرب، مع تسجيل الأجانب صافى بيع 3.829 مليار جنيه والعرب صافى بيع 3.911 مليار جنيه.

رأس المال السوقي

ربح السوق 19.4 مليار جنيه خلال الأسبوع ليصل إلى 2.494 تريليون جنيه بزيادة 0.8%، بينما تراجع رأس المال للمؤشر الرئيسي 0.6% إلى 1.376 تريليون جنيه، في حين ارتفع رأس مال الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.6% ليبلغ 643.3 مليار جنيه.