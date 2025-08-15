قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
اقتصاد

المصريون يهيمنون على تعاملات البورصة في أسبوع.. والأجانب والعرب يتجهون لجني الأرباح

البورصة
البورصة
محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء المؤشرات، وسط هيمنة واضحة للمستثمرين المصريين على التداولات، مع تسجيل الأجانب والعرب صافى بيع ملحوظ.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30": تراجع 0.65% عند 35576.42 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": ارتفع 0.26% إلى 10607.85 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": صعد 0.1% مسجلًا 14236.18 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفض 0.4% إلى 43676.56 نقطة.

مؤشر تميز: هبط 4.62% عند 16877.48 نقطة.

تفاصيل التعاملات

سجلت تعاملات المصريين 90% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 6.5% للأجانب و3.5% للعرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وحقق الأجانب صافى بيع قدره 212.7 مليون جنيه، والعرب صافى بيع 128.3 مليون جنيه.

منذ بداية العام، بلغت حصة المصريين 88.6% من قيمة التداولات، مقابل 5.7% للأجانب و5.7% للعرب، مع تسجيل الأجانب صافى بيع 3.829 مليار جنيه والعرب صافى بيع 3.911 مليار جنيه.

رأس المال السوقي

ربح السوق 19.4 مليار جنيه خلال الأسبوع ليصل إلى 2.494 تريليون جنيه بزيادة 0.8%، بينما تراجع رأس المال للمؤشر الرئيسي 0.6% إلى 1.376 تريليون جنيه، في حين ارتفع رأس مال الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.6% ليبلغ 643.3 مليار جنيه.

البورصة المصرية تفاصيل التعاملات رأس المال السوقي

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

تصادم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

تموين دمياط

تموين دمياط يضبط سيارة محملة بكمية 7000 لتر سولار

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

محافظ الشرقية

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

