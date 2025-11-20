قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لأول مرة بتجارة عين شمس.. انطلاق مسابقة "ريادة الأعمال والابتكار"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تنظم كلية تجارة جامعة عين شمس ولأول مرة مسابقة "ريادة الأعمال والابتكار: من الفكرة إلى التنفيذ" يوم السبت 22 نوفمبر 2025 من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً بقاعة الأستاذ الدكتور علي لطفي بالكلية.

يأتي رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

وصرح  الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية بأن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الكلية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعكس تميز طلاب كلية التجارة وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

ويشارك في الحضور نخبة من الخبراء وهم:
• د. يحيى عثمان ( خبير التسويق وإدارة الأعمال )
• د. عمرو حسنين ( خبير الاستثمار المالي )
• د. محمد الفران ( أستاذ مساعد هندسة الطيران والفضاء )
• د. نادر إبراهيم ( الشريك الإداري بإكسانشال كابيتال )
• أ. عبد الله الأطرش ( الشريك المؤسس في  Natrify)

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على دعم متكامل من منصة "ستارت أب سينك" لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، حيث تتيح المنصة ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والخبراء في بيئة محفزة للإبداع.

وتتمنى إدارة الكلية لطلابها المشاركين في المسابقة التوفيق والنجاح، كما تؤكد على استمرار دعمها لكل المبادرات الابتكارية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، وترفع اسم الكلية في المحافل المحلية والدولية.

كلية تجارة جامعة عين شمس

