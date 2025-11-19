منح الدكتوراه في إدارة الأعمال للباحثين أحمد عبد اللاه وأبو بكر عبد اللاه خلال احتفالية أكاديمية رفيعة

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية يومًا مميزًا في مسيرة البحث العلمي، حيث حصل كل من الأستاذ أحمد عبد اللاه، مدير عام الفعاليات والعلاقات الإعلامية بالشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ أبو بكر عبد اللاه، مدير إدارة الشؤون التنظيمية بالشركة ذاتها، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وذلك خلال جلستين للمناقشة عقدتا في أجواء علمية تتسم بالجدية والتميز.

تكوّنت لجنة المناقشة والتحكيم من نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال إدارة الأعمال، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الشيمي، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة – جامعة القاهرة، وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة هبة أحمد فراج، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بالكلية والمشرف الأكاديمي على الرسالتين، والنائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع خدمة العملاء الرقمية بالشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب الدكتور محمد ممتاز عبيد، رئيس قطاع بمجموعة شركات المصرية للاتصالات.

وقد ثمّن أعضاء اللجنة الجهود البحثية المتميزة المبذولة في الرسالتين، مشيرين إلى ما تحتويانه من قيمة علمية وإضافة نوعية تثري مجال إدارة الأعمال، وتعزز دور البحث العلمي في خدمة قطاعات الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الاتصالات.

وفي ختام الجلسة، عبّر الحضور عن خالص تهانيهم للباحثين الأخوين أحمد وأبو بكر عبد اللاه على هذا الإنجاز الأكاديمي الرفيع، متمنين لهما المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهما المهنية والعلمية، ومؤكدين أن ما حققاه يمثل نموذجًا يُحتذى في المثابرة والاجتهاد والالتزام بالبحث التطبيقي الرصين.