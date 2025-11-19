قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح الدكتوراه في إدارة الأعمال للباحثين أحمد عبد اللاه وأبو بكر عبد اللاه خلال احتفالية أكاديمية رفيعة

دكتوراة
دكتوراة
أحمد عبد القوى

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية يومًا مميزًا في مسيرة البحث العلمي، حيث حصل كل من الأستاذ أحمد عبد اللاه، مدير عام الفعاليات والعلاقات الإعلامية بالشركة المصرية للاتصالات،  والأستاذ أبو بكر عبد اللاه، مدير إدارة الشؤون التنظيمية بالشركة ذاتها، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وذلك خلال جلستين للمناقشة عقدتا في أجواء علمية تتسم بالجدية والتميز.  

تكوّنت لجنة المناقشة والتحكيم من نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال إدارة الأعمال، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الشيمي، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة – جامعة القاهرة، وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة هبة أحمد فراج، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بالكلية والمشرف الأكاديمي على الرسالتين، والنائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع خدمة العملاء الرقمية بالشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب الدكتور محمد ممتاز عبيد، رئيس قطاع بمجموعة شركات المصرية للاتصالات.  

وقد ثمّن أعضاء اللجنة الجهود البحثية المتميزة المبذولة في الرسالتين، مشيرين إلى ما تحتويانه من قيمة علمية وإضافة نوعية تثري مجال إدارة الأعمال، وتعزز دور البحث العلمي في خدمة قطاعات الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الاتصالات.  

وفي ختام الجلسة، عبّر الحضور عن خالص تهانيهم للباحثين الأخوين أحمد وأبو بكر عبد اللاه على هذا الإنجاز الأكاديمي الرفيع، متمنين لهما المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهما المهنية والعلمية، ومؤكدين أن ما حققاه يمثل نموذجًا يُحتذى في المثابرة والاجتهاد والالتزام بالبحث التطبيقي الرصين.

دكتوراة بحث علمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

المجمع المقدس يوضح موقفه من خدمة الشماسات بشرقي كندا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد