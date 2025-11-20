أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4705 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5490 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6275 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43920 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.46 جنيه للبيع و47.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.00 جنيه للبيع، و54.83 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.32 جنيه للبيع، 62.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.61 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 يشهد استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، يتحول إلى مائل للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، ويكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ثم معتدلًا ليلًا ومائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.

شبورة مائية كثيفة

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن البلاد تتعرض لشبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يتسبب في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تسجل القاهرة 29 درجة للعظمى و18 للصغرى، والإسكندرية 27 للعظمى و17 للصغرى، فيما تسجل أسوان 33 درجة للعظمى و19 للصغرى.



